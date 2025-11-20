В Россию придут две новые китайские автокомпании
Компания GAC планирует вывести на российский рынок свои премиальные электрические бренды Aion и Hyptec в 2026 году. Об этом рассказал заместитель президента GAC International Лу Вэйцун, отвечающий за развитие региона СНГ.
В числе первых моделей, которые планируется представить, будут кроссоверы Aion V, Hyptec HL и Hyptec HT.
Электрокроссовер Aion V поступил в продажу в Китае в июле 2024 года, его базовая версия стоит от 130 тысяч юаней (примерно 1,5 миллиона рублей). Модель предлагается в трех комплектациях с разными батареями. GAC предоставляет пожизненную гарантию на аккумулятор, но она действует только для первого владельца при пробеге не более 30 тысяч километров в год.
Электрический кроссовер Hyptec HL начал продаваться в Китае осенью 2023 года и доступен в пяти- и шестиместных версиях с полностью электрической и гибридной силовыми установками. Его стоимость варьируется от 270 до 320 тысяч юаней (около 3-7 миллионов рублей).
Кроссовер Hyptec HT представлен в нескольких модификациях с различными характеристиками: базовая версия имеет электромотор мощностью 340 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,8 секунды. Версия с увеличенной батареей обладает запасом хода в 770 км, в других модификациях запас хода составляет до 600 км. Все версии автомобиля оборудованы системой адаптивного круиз-контроля с функцией удержания в полосе (LiDAR) и поддерживают технологию быстрой зарядки.
Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.
