В Россию придут две новые китайские автокомпании

Компания GAC хочет вывести на рынок РФ свои бренды Aion и Hyptec

Компания GAC планирует вывести на российский рынок свои премиальные электрические бренды Aion и Hyptec в 2026 году. Об этом рассказал заместитель президента GAC International Лу Вэйцун, отвечающий за развитие региона СНГ.

В числе первых моделей, которые планируется представить, будут кроссоверы Aion V, Hyptec HL и Hyptec HT.

Электрокроссовер Aion V поступил в продажу в Китае в июле 2024 года, его базовая версия стоит от 130 тысяч юаней (примерно 1,5 миллиона рублей). Модель предлагается в трех комплектациях с разными батареями. GAC предоставляет пожизненную гарантию на аккумулятор, но она действует только для первого владельца при пробеге не более 30 тысяч километров в год.

Aion Hyper GT
Aion Hyper GT

Электрический кроссовер Hyptec HL начал продаваться в Китае осенью 2023 года и доступен в пяти- и шестиместных версиях с полностью электрической и гибридной силовыми установками. Его стоимость варьируется от 270 до 320 тысяч юаней (около 3-7 миллионов рублей).

Кроссовер Hyptec HT представлен в нескольких модификациях с различными характеристиками: базовая версия имеет электромотор мощностью 340 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,8 секунды. Версия с увеличенной батареей обладает запасом хода в 770 км, в других модификациях запас хода составляет до 600 км. Все версии автомобиля оборудованы системой адаптивного круиз-контроля с функцией удержания в полосе (LiDAR) и поддерживают технологию быстрой зарядки.

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

Фото:Wikimedia
20.11.2025 
Фото:Wikimedia
