Поставили летние шины? Сделайте это сразу!

Авто Mail объяснил риски неправильно накачанных колес в весенний период

Во время зимнего хранения давление в колесах с летними шинами может «уйти» – поэтому, если меняете колеса самостоятельно, стоит уделить этому моменту внимание.

Визуально колесо с недостаточным давлением может выглядеть почти нормально, а рисков в себе таит немало – о них напомнили коллеги с Авто Mail.

Проблемы с недокачанной шиной:

сильнее греется и быстрее изнашивается;

хуже держит форму и не защищает диск от ударов;

может частично сойти с диска, что спровоцирует резкое падение давления и потерю контроля над автомобилем в движении.

Перекачанное колесо, в свою очередь, – это повышенная жесткость, нагрузка на подвеску, уменьшенное пятно контакта с дорогой и ухудшенное сцепление в поворотах, на обледенелой или влажной дороге.

Не полагайтесь на глазомер или датчики контроля давления вашего авто (они могут «заметить» проблему слишком поздно) – проверяйте давление в каждом колесе манометром не реже раза в месяц! Правильное давление в ваших колесах указано на наклейке в проеме двери или в инструкции, а не на боковине шины — там стоит максимально допустимое, а не рабочее давление.