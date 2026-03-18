Как заморозки и оттепели влияют на давление в шинах?

Надо ли подкачивать колеса при заморозках и стравливать при потеплении

На сколько изменяется давление в шинах при резких перепадах температуры? Значительно.

Для грубых расчетов можно принять, что при изменении температуры на 10°С давление в шинах меняется на 0,1 бара. Поэтому, если давление в колесах вы проверяли днем и на солнце, то после ночных заморозков оно снизится на 0,2 и даже более бар. Это может быть опасно, особенно для неопытного водителя. Если не следить за давлением между сезонными сменами шин в принципе и не учитывать температурные перепады, то в межсезонье можно «упустить» приспущенное колесо и «сжевать» шину.

Важно понимать, что неприятность с неправильным давлением может случиться и с теми водителями, которые хранят автомобиль в теплом гараже или заезжали во время заморозков на сервис. Ситуация простая: к примеру, вы посетили автосервис, теплый бокс которого быстро повысил давление в ваших шинах на 0,2-0,5 бара. Вследствие этого на улице ваш автомобиль ненадолго станет непривычно «жестким»: колеса перекачаны. Это снижает пятно контакта с дорогой, ухудшая сцепление, особенно на обледенелой трассе. Конечно, на морозе давление довольно быстро снизится, но какое-то время с ситуацией все же придется мириться.

Конечно, это не повод ежеминутно корректировать давление, но вот осторожность не помешает. Ну а тем, кто давно не проверял давление, необходимо сделать это как можно скорее.

Проверять давление желательно и тем, кто посетил шиномонтаж. Мастер мог закачать любые «атмосферы» с неизвестной вам температурой.

  Моторное масло с какой вязкостью залить весной? Названы главные правила подбора масла для двигателя после зимы.

Колодочкин Михаил
Фото:Freepik / Freepik
18.03.2026 
