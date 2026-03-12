Путешествия
Чего опасаться на весенних дорогах?

Черный лед и еще пять опасностей на дорогах в первые недели весны

Весенние дороги, казалось бы, по всем статьям безопаснее зимних: сугробы растаяли, световой день увеличился. Однако число возможных опасностей при этом не уменьшается – они просто меняют свое обличье, подстраиваясь под новую обстановку. Вспомним основные из них.

1. Черный лед

Заморозки еще не прекратились, а потому тонкая водяная пленка на поверхности проезжей части время от времени замерзает. Ледяная поверхность хорошо пропускает свет и принимает цвет асфальта, из-за чего становится невидимой для водителей.

2. Аквапланирование

Весенние лужи, даже мелкие, опасны аквапланированием, при котором колеса начинают скользить по слою воды. Управляемость пропадает внезапно.

3. Ямы

После зимы на дорогах появляется большое количество выбоин, многие из которых заполнены водой. Такие лужи нужно «уважать»: автомобиль легко может утратить в ней курсовую устойчивость. А яма – это еще и поврежденная подвеска.

4. Чехарда с шинами

Именно весной на дорогах встречаются автомобили как на летних, так и на зимних шинах. Первые «переобуваются» согласно закону – календарная зима кончилась. А вторые не торопятся менять шины: весенние заморозки обещали до середины апреля. Поэтому тормозные пути у автомобилей даже одного класса могут сильно отличаться друг от друга. Держите дистанцию!

5. Весенняя эйфория

Первые весенние ароматы, плюсовая температура, высокое солнце, относительно чистая дорога… У некоторых водителей появляется желание порезвиться. Будьте аккуратны.

6. Курьеры и самокатчики

Курьеры всех мастей с появлением под колесами сухого асфальта начинают ездить еще наглее, не обращая никакого внимания ни на светофоры, ни на разметку. К сожалению, компанию им часто составляют обладатели моноколес и прочих СИМ, которым дорожное полотно проезжей части нравится больше тротуаров. Будьте очень осторожными с такими «соседями», которые не намерены соблюдать ПДД.

+1