Проведите эти работы с автомобилем перед весной, и он прослужит вам долгие годы

Эксперт Ершов представил список профилактических работ с авто перед весной

Зимняя эксплуатация крайне негативно сказывается на автомобиле, причем речь идет не только о кузове, страдает все.

Поэтому грамотная подготовка машины к весне играет очень важную роль. И ограничиться только тщательной мойкой или детейлингом не получится. Если вы хотите, чтобы автомобиль служил как можно дольше, к «пробуждению» после зимы нужно подойти комплексно.

Эксперт Константин Ершов привел подробный список работ, которые необходимо произвести с автомобилем чтобы продлить его ресурс.

Константин Ершов, технический специалист компании ROSSKO, крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России:

Константин Ершов

– Начало весны – это не просто смена сезона, а важный технический рубеж для автомобиля. Зима – самый тяжёлый период эксплуатации: перепады температур, реагенты, влага, повышенные нагрузки на все узлы автомобиля. Поэтому весной важно провести базовый комплекс работ, который позволит продлить ресурс машины и избежать серьёзных поломок.

1. Тщательная мойка кузова и днища. После зимы на кузове и особенно на днище остаются соли и реагенты. Они активно провоцируют коррозию. Обязательна мойка с обработкой скрытых полостей, арок, подвески и тормозных механизмов.

2. Проверка тормозной системы. Зимой тормоза работают в условиях влаги и грязи. Весной стоит проверить состояние колодок и дисков, очистить направляющие суппортов и убедиться, что нет закисания механизмов.

3. Диагностика подвески. Ямы и перепады температуры зимой сильно нагружают подвеску. Рекомендуется проверить амортизаторы, сайлентблоки, шаровые опоры и рулевые наконечники. Даже небольшой люфт со временем приводит к ускоренному износу других узлов.

4. Контроль аккумулятора. Зимой аккумулятор работает на пределе. Весной стоит проверить уровень заряда, клеммы, при необходимости провести диагностику ёмкости. Если батарея уже «на исходе», лучше заменить её заранее, чем ждать отказа.

5. Замена сезонных шин и проверка развала-схождения. После установки летней резины важно проверить давление и состояние шин, а также сделать регулировку углов установки колёс – это влияет на управляемость и износ покрышек.

6. Проверка жидкостей. Нужно оценить состояние моторного масла, тормозной жидкости и антифриза. Весной также актуальна замена салонного фильтра – за зиму он накапливает влагу и загрязнения.

7. Осмотр лакокрасочного покрытия. Мелкие сколы лучше обработать сразу, чтобы предотвратить развитие коррозии.

Весеннее обслуживание – это профилактика. Небольшие вложения в диагностику и базовые работы позволяют избежать крупных затрат в будущем. Автомобиль, который регулярно проходит сезонный контроль, служит значительно дольше и сохраняет свою надёжность.