Как избавить мегаполисы от пробок — власти нашли решение

Стало известно, как будут улучшать ситуацию на дорогах

С начала века Москва ведет непримиримую борьбу с пробками. Это нелегко, поскольку число автомобилей постоянно растет. В 2005 году столичный автопарк насчитывал 2,8 млн единиц техники, включая грузовики и автобусы. Сегодня уже свыше 5 млн, а вместе с областью около 8,8 млн – а область ездит в Москву на работу и по другим надобностям.

Правда, сама Москва за это время сильно поменялась – в 2012 году к ней присоединили «новую территорию» вместе со всеми селениями и дорожной сетью. Суммарная площадь увеличилась в два с половиной раза, изменив базовые значения, на которых строились оценки масштабов пробок.

Но если рассматривать только последние годы, дело неизменно идет на лад.

Визуальная оценка

Невооруженным глазом вижу, что центр столицы, ограниченный Садовым кольцом, даже в будние дни терпимо проезжий. Парковочных мест здесь кот наплакал, бесплатных нет совсем, тарифы заградительные. Семь раз подумаешь, стоит ли приезжать в центр именно на автомобиле.

Остальная часть города, в целом, тоже едет. Понятно, что в утренние часы пик везде регулярные заторы в сторону центра – многие начинаются далеко за границей города. А в вечерние – в противоположном направлении.

Кроме того, любой форс-мажор приводит к серьезным затруднениям движения. Не обязательно ливень или снегопад. Достаточно перекрыть одну полосу на крупной магистрали – мелким ДТП, ремонтными работами или поливалкой, движущейся со скоростью пешехода. Особенно ярко это проявляется на сильно загруженных ТТК и МКАД – чуть чего, кольцевые дороги встают намертво и надолго.

Но в общем всё не так ужасно, как было лет пятнадцать назад, когда поездка в дневное время почти гарантировала большие потери времени, топлива и нервов. А что говорят цифры?

Скорости растут

По официальным данным, приводимым столичным Дептрансом и подчиненным ему ЦОДД (Центр организации дорожного движения), динамика сугубо позитивная.

Один из контролируемых параметров – средняя скорость движения на так называемых вылетных магистралях, ведущих от центра на окраины. В 2015 году была 38 км/ч, в 2024‑м достигла 47,6 км/ч. Кое-где показатели вообще фантастические, например, на Кутузовском проспекте – 68 км/ч!

Народная нелюбовь к выделенным для общественного транспорта полосам объяснима. Занимают четверть проезжей части, в большинстве пустуют, а ездить по ним нельзя. Штраф неоправданно высок – 4500 рублей в Москве. Да еще и организованы небезопасно – затрудняют повороты направо и выезды с примыкающих дорог.

В это нелегко поверить, когда трипкомпьютер вашего автомобиля упорно, из года в год, выдает среднюю скорость 43–45 км/ч с учетом множества загородных вылазок. Но если половину поездок по вылетным магистралям совершать ночью, а еще, возможно, учитывать в статистике такси на выделенных полосах, то 68 км/ч действительно достижимы!

Гораздо показательнее всё же другие данные: сама загрузка дорог планомерно снижалась. В 2015 году в Москве ежедневно фиксировали 3,2–3,3 млн ездящих «уникальных автомобилей», теперь же – 2,9 млн. При том что количество дорог и суммарная их длина росли. По Москве попросту стали меньше ездить.

ЧЕГО ХОТЯТ ГОРОЖАНЕ По мнению градоначальников, одна из причин пробок – нежелание населения пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт. Проведено немало различных опросов, все они сходятся на том, что не более 15% горожан согласны в ближайшие годы отказаться от автомобиля. Среди стимулов, побуждающих к отказу, главенствующее положение занимают отнюдь не пробки, а… проблемы с парковкой! Их испытывают 28,9% автовладельцев. Прочие причины в основном финансового характера: рост цен на топливо и обслуживание машин, высокие штрафы. При этом 60% предпочитают автомобиль всем прочим видам транспорта, а 40% не откажутся от него ни при каких обстоятельствах.

Эффективные меры

Наибольший эффект в улучшении обстановки, по ощущениям, дала реконструкция важнейших магистралей – с постройкой эстакад, тоннелей и многоуровневых развязок взамен светофоров. Вдобавок возвели несколько новых дорог, соединив ими районы, ранее не имевшие прямой связи. Некоторое облегчение принесли и жесткие ограничения на въезд в город большегрузов: в пределы МКАД – только по пропускам.

Комментируя успехи, власти эти факторы зачастую обходят вниманием, нажимая, в основном, на всемерное развитие общественного транспорта и прокатных сервисов – каршеринга, кикшеринга.

При нерегулярных поездках каршеринг может оказаться выгоднее, чем личный автомобиль или такси: 500 поездок или 5000 км в год запросто обойдутся дешевле – не надо обслуживать, заправлять, покупать страховку, парковка бесплатная. Но есть неудобства: помехи в работе спутниковой навигации и мобильного интернета, машина с нужным тарифом не всегда ждет поблизости, она может быть убитой и с грязным салоном.

Непопулярные меры

В их числе сужение многих улиц (в пользу тротуаров), оборудование выделенных полос для общественного транспорта (их уже 500 км). Зоны платных парковок (до 800 рублей в час) растут как грибы, постепенно расширяя ареал. На части новых магистралей – платный проезд.

Ну и камеры фиксации нарушений. В Москве их почти четыре тысячи, и в 2024 году они выписали 43 млн штрафов.

Борьба с пробками почему-то во многом свелась к борьбе с автомобилистами – снизить если не число машин, то число желающих регулярно ездить на них. Пятнадцать лет назад основным поводом никуда не выезжать были именно пробки, а теперь – желание сберечь парковочное место в собственном дворе. Упустишь – не вернешь. Особенно актуально это для новостроек, где двора как такового может и не быть, а только подземные машиноместа, по ценам сопоставимые с квартирой.

Власти объясняют, что без всего этого невозможно сделать большой город современным и удобным. Удобным для кого? Все-таки каждый третий житель Москвы – автовладелец, да и все остальные в той или иной степени пользуются благами автомобилизации.

НАШЕ МЕСТО В МИРЕ Ежегодные рейтинги самых пробочных городов публикует американская аналитическая компания INRIX (специализация – дорожное движение). По ее расчетам, Москва не входит в топ‑25 ни в мире, ни в отдельно взятой Европе. Столичные водители проводят в пробках в среднем всего-то 57 часов в год. В других российских мегаполисах еще меньше. Лидеры 2024 года – Стамбул (105 часов), Нью-Йорк и Чикаго (102), Лондон (101), Мехико и Париж (97). Приводятся также средние скорости движения по городам, в Стамбуле это 15 км/ч. Определенно, у нас лучше. Трафик в Нью-Йорке очень похож на то, что было в Москве лет двадцать назад.

Пример Москвы — на всю Россию

Видимо, одной постройкой новых дорог действительно не обойтись. Потому методы Москвы перенимают и другие города-миллионники, вводя платные парковки и выделенные полосы. В первую очередь Санкт-Петербург и Казань, остальные чуть менее расторопны.

В крайне невыгодной ситуации Краснодар, изначально рассчитанный на 300 тысяч жителей при уровне автомобилизации около 50 машин на 1000 человек (сейчас – свыше 350 машин). Население выросло до 1,6 млн, метрополитена нет, а уровень автомобилизации выше, чем в Москве. Загрузка основных артерий и имеющихся парковок превышает нормативы в 2–2,5 раза. Реконструкция отдельных дорог приводит только к тому, что вечные пробки перемещаются на примыкающие улицы.

Комплексная программа до 2035 года: строительство новых дорог и развязок (27 ключевых объектов). В дополнение, само собой, еще больше перехватывающих парковок на окраинах и развитие общественного транспорта, включая новые трамвайные линии.

На время великой стройки пробок, несомненно, меньше не станет. По большому счету, у автомобилистов нет выбора, кроме как приспособиться ко всем изменениям – хорошим и плохим. Либо отказаться от личного автомобиля. Не только в Краснодаре, конечно. Везде, где досаждают пробки. Фактически – уступить дорогу тем, у кого больше терпения.