Платные парковки — по всей стране

Как будет развиваться парковочное пространство России

Минтранс РФ утвердил рекомендации для городов и муниципалитетов по организации парковочного пространства.

За основу предлагает принять опыт Москвы: оплата через смартфоны, резидентские разрешения, автоматическое отслеживание занятости парковочных мест и всё такое.

Также желательно составить план развития парковочного пространства на ближайшие десять лет – в рамках борьбы против пробок и за экологию.

В Москве за десять лет зона платных парковок выехала за пределы кольцевой дороги, в пригороды.

Две точки зрения

Чиновники

С точки зрения градоначальников платные парковки – идеальное решение. Пробок действительно меньше (в сочетании с развитием дорожной сети и общественного транспорта). Многие перестают ездить на машинах в центр города и прочие популярные места. Отпугивает перспектива платить 500–1000 или больше рублей. В Москве на 58 участках введен динамический (ситуативно изменяющийся) тариф – до 800 рублей в час. Зато если позарез надо, почти всегда найдешь, где оставить машину.

Попутно создаются рабочие места (парковочные инспектора, оборудование платных парковок). А в казну стабильно поступает копеечка, часть которой расходуют на благоустройство.

Насчет «снижения шума и создания комфортной среды» с помощью платных парковок можно спорить. Самый вредоносный шум производят не легковые автомобили, а тракторы и мусоровозы, ночные дорожные работы, уборка снега и замена бордюров. Комфортная же среда (и тишина) в принципе отсутствует в Москве с мая по ноябрь, когда одновременно благоустраивают 2500 улиц и дворов. А там, где меняют бордюры, обычно невозможно парковать машины.

Автомобилисты

С точки зрения рядовых автомобилистов, платные парковки – однозначное зло. Неудобства, ущемление прав, вымогание денег и тому подобное.

Стало меньше пробок, но из-за платных парковок пропал смысл ездить по городу на автомобиле. Приткнуть машину бесплатно можно только в каких-нибудь дворах, но это неточно: многие дворы закрылись шлагбаумами, а в тех, что не закрылись, обычно всё забито машинами. Или идет благоустройство. В общем, жизнь автомобилиста в мегаполисах сильно усложнилась.

Тарифы муниципальных парковок

Город Тариф, руб. Время на оплату, мин Москва 40–800 5 Владивосток 50–300 15 Екатеринбург 50 10 Казань 30–130 15 Краснодар 30–200 5 Новосибирск 50–100 30 Санкт-Петербург 100 15

Парковки и рынок новых машин

Автомобилисты – самая платежеспособная часть населения. Однако есть одна закавыка.

Мегаполисы (не только Москва, а как минимум все города-миллионники) озадачены тем, чтобы снизить количество личных автомобилей. Пересадить всех на общественный транспорт, на каршеринг, на самокаты – на что угодно. Другого способа разгрузить дорожную сеть нет. А Минпромторг РФ и отечественный автопром озадачены, как повысить продажи новых машин.

Это противоположные задачи. Ведь обитатели больших городов – основные покупатели этих самых новых машин. В столичной агломерации (15% российского автопарка) за первое полугодие их приобрели около 104 тысяч – 19,6% всего рынка. Суммарно города-миллионники поглощают почти 40% новых машин.

