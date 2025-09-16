#
От хаоса к порядку: как единое парковочное пространство изменит жизнь городов

Сенатор Шейкин предложил создать в России единое парковочное пространство

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин выступил с инициативой создания по всей стране единого парковочного пространства.

Кроссоверы с некитайскими корнями: чего им не хватает до идеала

Эта мера призвана положить конец хаотичной расстановке автомобилей, которая сегодня осложняет жизнь городов, мешая движению как пешеходов, так и транспорта.

По словам сенатора, стремительный рост числа автомобилей требует системного подхода. Решением проблемы может стать формирование прозрачной и скоординированной системы, основанной на цифровых технологиях и четких федеральных правилах. Для этого необходимо на федеральном уровне законодательно закрепить основные понятия: «единое парковочное пространство» и «парковочная деятельность». Это станет фундаментом для общих стандартов, обязательных для исполнения владельцами парковок и операторами.

Важным шагом станет интеграция парковочного пространства в интеллектуальным транспортным системам. Это позволит водителям в реальном времени видеть свободные места, а городским властям – собирать аналитику для оптимизации потоков. Кроме того, будет создан единый реестр всех публичных парковок, куда владельцы обязаны будут передавать данные о своих объектах.

Особый акцент Шейкин делает на увязке парковочной политики с развитием общественного транспорта. Планирование перехватывающих парковок рядом с удобными пересадочными узлами и маршрутами даст людям свободу выбора передвижения по городу.

Такой комплексный подход, по мнению сенатора, сделает городскую среду безопаснее, удобнее и по-настоящему современной.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
16.09.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
