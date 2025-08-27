#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Bayon
27 августа
В Россию привезли недорогой кроссовер Hyundai: называем цену
Продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в...
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
27 августа
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
«Кордиант» объявил о создании зонтичного бренда...
SWM G01
27 августа
Набирают популярность автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда
«Авито Авто»: в России вырос спрос на...

Запрет на «дворовый паркинг»: Штрафы за самозахват мест достигнут 10 тысяч рублей

Депутат Колунов объяснил, как законно сделать парковку у многоквартирного дома

Захват парковочных мест во дворах путем установки личных ограждений является незаконным и квалифицируется как самовольное занятие земельного участка.

Рекомендуем
Активные жалюзи, матричные фары, адаптивная подвеска — замена пятидверкам BMW и Audi

Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, за такие действия владельцу автомобиля грозит существенный штраф. Для физических лиц его размер составит от 5 до 10 тысяч рублей, если кадастровая стоимость участка не определена. В случае ее определения штраф может быть еще выше — от 1% до 1,5% от стоимости надела, но не менее 5 тысяч рублей.

Правовое основание для этого заключается в том, что придомовая территория находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир дома. Это означает, что никто из жильцов в одностороннем порядке не может присваивать себе часть общего участка.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Единственным законным способом упорядочить парковку является коллективное решение. Для этого необходимо организовать общее собрание собственников и получить согласие большинства на установку ограждений или введение пропускного режима с шлагбаумом. Утвержденные правила, однако, носят рекомендательный характер и не влекут строгой ответственности для гостей или соседей, кроме возможного порицания.

Для решения проблемы дефицита мест парковки во дворах депутат также посоветовал не блокировать чужие автомобили, что карается штрафом в 3 тысячи рублей и риском эвакуации на штрафстоянку.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В случае вынужденного перекрытия другого транспорта следует оставить в стекле записку с контактами для оперативной связи.

В долгосрочной перспективе проблема нехватки парковок в новых жилых комплексах требует пересмотра градостроительных нормативов, что, впрочем, может отразиться на конечной стоимости жилья.

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:ТАСС/ Дмитрий Рогулин
Количество просмотров 11
27.08.2025 
Фото:ТАСС/ Дмитрий Рогулин
Поделиться:
Оцените материал:
+1