Перечислены простые правила, которые спасут кошелек при подготовке авто к лету

Подготовка авто к лету-2026: как сэкономить на диагностике, запчастях и ремонте

Подготовка автомобиля к летнему сезону – это не только смена резины, но и целый комплекс работ, которые напрямую влияют на безопасность и бюджет. Чтобы не потратить лишнего, а заодно избежать внезапных поломок, стоит действовать по четкому плану. И начинать лучше с систем, отвечающих за температуру под капотом.

Летняя жара – главный враг мотора, если охлаждение барахлит. Даже если вы недавно проходили техобслуживание, перед наступлением тепла обязательно проверьте уровень и состояние антифриза. Осмотрите радиатор и патрубки – на них не должно быть грязи и подтеков. Забитый мусором конденсатор кондиционера вместе с основным радиатором – это, по сути, билет в одну сторону до перегрева, особенно когда стоите в пробке.

Кондиционер тоже требует внимания. Как только наступают первые теплые деньки, включите его на полную мощность и оцените, насколько резво он справляется с охлаждением. Если чувствуете, что что-то не так – не ждите июля, поезжайте на диагностику. Дозаправка и чистка системы обойдутся дешевле, чем ремонт компрессора в разгар сезона.

Следующий важный пункт – колеса и подвеска. Летом износ шин идет активнее, так что проверьте протектор и боковины на предмет грыж или трещин. Кстати о мелочах: состояние дворников и работа омывателя летом играют не меньшую роль в безопасности, чем тормоза. Эти моменты можно проконтролировать самостоятельно – вот вам и первая статья экономии.

Если за зиму вы так и не заехали на станцию техобслуживания, лето – самое время это исправить. Правда, чтобы не разориться, придерживайтесь простого правила: сначала полная диагностика, потом – только необходимые работы. Обычно после холодов сильнее всего страдают амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки и рулевые наконечники. Мелкие люфты и трещины на резинометаллических элементах лучше устранить сразу – дешевле выйдет, чем потом менять весь узел из-за ямы на дороге.

Не обойтись и без тормозной системы. Из-за зимних реагентов и сырости часто появляется коррозия на дисках, закисают направляющие суппортов, колодки изнашиваются неравномерно. При подготовке к лету важно не просто замерить остаток тормозных накладок, но и обслужить сами суппорты: почистить и смазать направляющие, проверить пыльники. Исправные суппорты меньше греют диски и не «съедают» колодки за один сезон – опять же, прямая выгода.

Теперь взгляните на все технические жидкости: моторное масло, тормозуха, антифриз и масло в коробке передач. В российских условиях интервалы замены лучше немного сокращать по сравнению с заводским регламентом. Это может показаться лишней тратой, но на деле такой подход дешевле капремонта двигателя или коробки.

Зимняя соль и песок не щадят кузов. После холодов полезно не просто помыть машину, а тщательно промыть арки и днище, осмотреть пороги, лонжероны и крепления подвески. Мелкие сколы и царапины на лаке проще закрасить сейчас, чем через год вариться с серьезной коррозией. Часть этой работы – мойку и первичный осмотр – можно сделать самостоятельно, а в сервис приехать уже с более сложными задачами.

В итоге, чтобы подготовить машину к лету с умом и без удара по бюджету, достаточно помнить о трех вещах. Во-первых, грамотная диагностика отсекает лишние траты и позволяет все спланировать – тушить пожары всегда дороже профилактики. Во-вторых, не бойтесь качественных аналогов запчастей вместо фирменных оригиналов. Главное – выбирать сервис, который дает гарантию и отвечает за происхождение деталей. В-третьих, на ключевых узлах вроде амортизаторов, тормозных шлангов или шаровых опор экономить нельзя. Если диагностика говорит, что их пора менять – меняйте. От этого напрямую зависят управляемость и тормозной путь, особенно на летней скорости.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
18.05.2026 
