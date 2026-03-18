Mercedes ведет переговоры с Geely о следующем поколении своих EV

Mercedes и Geely будут выпускать автомобили на общей платформе

Инсайдеры сообщают о возможном углублении сотрудничества между Mercedes-Benz и Geely. По неподтвержденной информации, немецкий премиум-бренд рассматривает возможность использования электрической архитектуры GEEA от Geely для создания своего следующего поколения компактных электромобилей.

Речь идет о платформе с кодовым названием Phoenix, которая, по слухам, придет на смену текущей архитектуре MMA (Mercedes Modular Architecture) ориентировочно к 2030 году. Если информация подтвердится, это позволит Mercedes значительно сократить затраты на разработку и ускорить вывод новых моделей на рынок, сделав их более доступными.

В самом Mercedes комментарии дают осторожные: компания подтверждает, что постоянно ищет пути оптимизации разработки новых моделей как в Китае, так и в мире, но подчеркивает, что совместное использование платформ не обсуждается. В Geely от комментариев отказались.

Mercedes и Geely уже связывает успешное партнерство по возрождению бренда Smart: дизайн разрабатывают немцы, а техническую начинку и производство обеспечивает китайская сторона. Теперь отношения могут выйти на новый уровень, где китайские технологии лягут в основу более доступных моделей со звездой на капоте.

Такой шаг выглядит логичным на фоне стремительного развития китайских автопроизводителей. BYD, Xpeng, Chery и сама Geely давно обогнали многих западных конкурентов в разработке эффективных и недорогих батарей и электромоторов. Для сравнения, Volkswagen уже открыто сотрудничает с Xpeng над электрической архитектурой для своих будущих моделей.

