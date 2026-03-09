Mercedes-Benz представил крутой «воздушный лимузин»: подробности

Airbus и Mercedes-Benz представили вертолет ACH145 Mercedes-Benz Edition

Вертолёт ACH145 Mercedes-Benz Edition – это результат сотрудничества Airbus Corporate Helicopters и немецкого автобренда, созданный для клиентов, которые ценят единую эстетику премиум-класса в воздухе и на земле. По сути, это возможность пересаживаться из автомобиля в воздушное судно, не выходя из стилистической вселенной Mercedes-Benz.

Интерьер аппарата полностью разработан дизайнерами компании, и его атмосфера отсылает к концепт-карам серии EQS или последним моделям Maybach. В отделке задействованы высококачественная кожа, полы из натурального дерева и металлические декоративные элементы.

Покупателям доступно шесть готовых дизайнерских тем с космическими названиями вроде Atlas, Polaris или Solaris, но при желании можно заказать и полную кастомизацию, например, под цветовую гамму личной яхты. Салон, рассчитанный на 4-8 пассажиров, оборудован эргономичными креслами с уникальной строчкой.

Под этим роскошным «кузовом» скрывается технически обновлённая версия двухдвигательного Airbus H145. Ключевое улучшение – новый пятилопастной несущий винт, который не просто сделал полёт тише и комфортнее за счёт снижения вибрации, но и позволил увеличить полезную нагрузку на целых 150 килограммов. Вертолёт развивает крейсерскую скорость до 254 километров в час, а его топливных баков хватает примерно на четыре часа в воздухе.

Публичная презентация модели прошла в бразильском Сан-Паулу. Официальную цену производители не называют, однако по неофициальным данным, этот летающий люкс будет стоить больше 10 миллионов долларов.