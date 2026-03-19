Представлена совершенно новая «тройка» BMW: как вам ее дизайн?

BMW представила новый электромобиль i3 на платформе Neue Klasse

Новая электрическая «тройка» от BMW – это не просто еще один электромобиль, а фактически переосмысление самой идеи классического седана. Компания официально представила модель i 3, которая построена на абсолютно новой архитектуре Neue Klasse и станет первым в истории бренда полностью электрическим седаном 3-й серии.

BMW i3 Neue Klasse

По сути, машина получилась крупнее привычной бензиновой версии. Её габариты – 4760 мм в длину, 1864 мм в ширину и 1481 мм в высоту, а колесная база выросла до 2898 мм. Внешность тоже радикально обновлена: дизайнеры объединили решетку радиатора и фары в единый блок, спрятали дверные ручки в плоскость кузова и сделали колесные арки более выразительными.

Производство стартует в августе на заводе в Мюнхене, а первые клиенты смогут получить свои автомобили уже осенью. В основе лежит платформа Neue Klasse с 800-вольтовой архитектурой и аккумуляторами на цилиндрических ячейках нового типа.

Заявленный запас хода впечатляет – до 708 километров по американскому циклу EPA или даже до 900 километров по европейскому стандарту WLTP . Заряжать такой аккумулятор можно с мощностью до 400 кВт, что позволяет добавить около 400 километров пробега всего за десять минут. Кстати, машина умеет работать как источник энергии, питая внешние устройства, дом или даже отдавая электричество обратно в сеть.

Внутри салон кардинально преобразился. Центральное место занимает огромный изогнутый дисплей Panoramic iDrive , который объединяет цифровую панель приборов и медиасистему с экраном диагональю 17,9 дюйма. Опционально предлагается проекционный 3 D -дисплей.

Через систему BMW ID можно создать и сохранить до семи индивидуальных профилей с настройками. В базе также идёт панорамная крыша и обновленные материалы отделки салона.

Пока что анонсирована только одна модификация – i 3 50 xDrive . Она оснащается двумя электромоторами, по одному на каждой оси, которые вместе выдают 463 лошадиные силы. Управляет всей этой силовой установкой новая система Heart of Joy , координирующая тягу, торможение, рекуперацию и часть рулевых функций. Инженеры заявляют, что она обрабатывает данные в десять раз быстрее предыдущих поколений.

На этом история не заканчивается. BMW уже подтвердила планы по расширению линейки. В будущем появятся более доступные версии с одним мотором, более мощные варианты под маркой M Performance , универсал i 3 Touring и, чего особенно ждут поклонники, первый полностью электрический BMW M 3.