В Китае создали новую автомобильную марку, чтобы бросить вызов популярному Zeekr

Huawei и GAC представили электромобиль Aistaland GT7 для конкуренции с Zeekr 001

В Китае дебютировала новая автомобильная марка Aistaland, созданная совместно технологическим гигантом Huawei и автопроизводителем GAC.

Aistaland GT7

Их первая модель, электрокар GT7, была представлена публике 17 марта 2026 года и сразу же открыта для предзаказов.

По сути, это прямой конкурент популярному в Китае электромобилю Zeekr 001. Интересно, что на внутреннем рынке бренд будет известен под другим именем – Qijing. Премьера и старт продаж состоялись в один день, что говорит о готовности компании быстро выйти на рынок.

Причём это не первый опыт Huawei в автомобильной индустрии – компания активно развивает партнёрства, предоставляя свои технологии для интеллектуальных систем различных машин. Создание же собственного бренда вместе с GAC – шаг более амбициозный. В общем-то, появление Aistaland GT7 ещё больше накаляет обстановку на и без того перегретом китайском рынке электромобилей.