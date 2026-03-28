Как едет хэтчбек Kia EV4 GT-Line, который пытается быть кроссовером

Kia EV4 GT-Line проедет 500 км на одной зарядке, но стоит – от 37 590 евро

Новинка от Kia добралась до Европы, но вместо того, чтобы бросить вызов паркетникам, EV4 метит в сегмент компактных хэтчбеков.

В топ-версии GT-Line электромобиль предлагает щедрое оснащение и приличный запас хода, однако вопрос цены остается открытым.

Внешне новинка обманчива. Благодаря высокой посадке и массивной батарее, спрятанной под полом, EV4 выглядит мускулистым и напоминает кроссовер EV3. Но на деле это прямой конкурент Volkswagen ID.3: пятидверка с передним приводом и спортивным характером. Дизайнеры Kia не стали лепить очередной внедорожник, создав, по сути, долгожданный компактный хэтчбек, который из-за технических особенностей просто вынужден быть выше традиционных авто гольф-класса.

Kia EV4 GT-Line

Электромотор GT-Line мощностью 204 л.с. разгоняет машину до сотни за 7,7 секунды, а батареи на 81,4 кВт·ч хватает более чем на 500 км пути. С быстрой зарядкой хэтчбек справляется за полчаса, что делает его пригодным для дальних поездок.

В салоне царит спортшик: руль украшает яркая метка, сиденья радуют массажем и вентиляцией, а за звук отвечает премиальная акустика Harman Kardon.

Главная проблема – стартовый ценник. Базовая версия стоят от 37 590 евро (3,7 млн рублей). Это справедливая плата за современный электромобиль с богатым оснащением и большой батареей, однако такой порог входа автоматически ставит EV4 в один ряд с более статусными соперниками, заставляя покупателя внимательно взвесить, готов ли он платить эту сумму за стильный, но все же компактный хэтчбек.