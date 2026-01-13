Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
Южнокорейская компания Kia Corporation зарегистрировала в России два новых товарных знака в виде логотипов. Заявки были поданы из Южной Кореи в августе и октябре 2025 года.
Первый товарный знак зарегистрирован по 38 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и связан с передачей данных. Второй знак оформлен по 12 классу МКТУ, который включает лодки, локомотивы и автомобили.
Регистрация логотипов стала частью активности Kia в России: в 2025 году компания оформила в стране 36 товарных знаков и направила еще четыре заявки на регистрацию различных товаров и услуг.
