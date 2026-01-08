#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
8 января
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
В России ожидается рекордный рост цен на услуги...
Интерьер Volkswagen Lavida XR
8 января
В России появился надежный и просторный седан Volkswagen дешевле Весты
Продажи седанов Volkswagen Lavida XR стартовали...
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
8 января
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
TopSpeed: самой безопасной моделью среди...

Названы самые надежные автомобили Kia: список из 9 моделей

TopSpeed: Kia Soul признан самой надежной моделью Kia на рынке

Южнокорейская компания Kia считается одним из наиболее надежных азиатских автопроизводителей.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Однако не все модели марки одинаково долговечны. По оценкам специалистов портала TopSpeed, рейтинг надежности новых автомобилей Kia возглавил компактный кроссовер Kia Soul. Его показатель по версии J.D. Power составил 88 из 100. Этот автомобиль никогда не попадал под отзыв. По данным RepairPal, годовое техническое обслуживание Soul обходится примерно в 437 долларов, что равно около 34 тысячам рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

На втором месте расположился кроссовер Kia Seltos с показателем надежности 86 из 100. Подобно Kia Soul, он не проходил через отзывные кампании. Согласно расчетам CarEdge, в первые десять лет эксплуатации расходы на обслуживание Seltos составят около 8336 долларов, или примерно 649 тысяч рублей. Это в среднем 833,6 доллара в год.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Тройку лидеров замыкает Kia K4, оценка которой равна 86 баллам. Из этой модели производитель отзывал только один автомобиль из-за ослабления креплений двигателя, что повлияло на потерю мощности. В то же время за первые пять лет эксплуатации расходы на техническое обслуживание K4 составят около 1968 долларов, что примерно равно 153,3 тысячам рублей по текущему курсу.

Самые надежные автомобили Kia:

  • Kia Soul: надежность 88/100;
  • Kia Seltos: надежность 86/100;
  • Kia K4: надежность 86/100;
  • Kia Telluride: надежность 85/100;
  • Kia K5: надежность 85/100;
  • Kia Sportage: надежность 84/100;
  • Kia Carnival: надежность 76/100;
  • Kia Sorento: надежность 74/100;
  • Kia EV9: надежность 67/100;
  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Flickr
Количество просмотров 44
08.01.2026 
Фото:Flickr
Поделиться:
Оцените материал:
0