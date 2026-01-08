Названы самые надежные автомобили Kia: список из 9 моделей

TopSpeed: Kia Soul признан самой надежной моделью Kia на рынке

Южнокорейская компания Kia считается одним из наиболее надежных азиатских автопроизводителей.

Однако не все модели марки одинаково долговечны. По оценкам специалистов портала TopSpeed, рейтинг надежности новых автомобилей Kia возглавил компактный кроссовер Kia Soul. Его показатель по версии J.D. Power составил 88 из 100. Этот автомобиль никогда не попадал под отзыв. По данным RepairPal, годовое техническое обслуживание Soul обходится примерно в 437 долларов, что равно около 34 тысячам рублей.

На втором месте расположился кроссовер Kia Seltos с показателем надежности 86 из 100. Подобно Kia Soul, он не проходил через отзывные кампании. Согласно расчетам CarEdge, в первые десять лет эксплуатации расходы на обслуживание Seltos составят около 8336 долларов, или примерно 649 тысяч рублей. Это в среднем 833,6 доллара в год.

Тройку лидеров замыкает Kia K4, оценка которой равна 86 баллам. Из этой модели производитель отзывал только один автомобиль из-за ослабления креплений двигателя, что повлияло на потерю мощности. В то же время за первые пять лет эксплуатации расходы на техническое обслуживание K4 составят около 1968 долларов, что примерно равно 153,3 тысячам рублей по текущему курсу.

Самые надежные автомобили Kia:

Kia Soul: надежность 88/100;

Kia Seltos: надежность 86/100;

Kia K4: надежность 86/100;

Kia Telluride: надежность 85/100;

Kia K5: надежность 85/100;

Kia Sportage: надежность 84/100;

Kia Carnival: надежность 76/100;

Kia Sorento: надежность 74/100;

Kia EV9: надежность 67/100;

