GAC Aion V: открыт предзаказ и названа стартовая цена

Цены на городской электрокроссовер GAC Aion V начинаются от 4 299 000 рублей

Компания GAC объявила о старте предзаказов на свой первый электрический кроссовер в России – Aion V.

Официальные продажи модели начнутся 2 апреля, а минимальная стоимость новинки в салонах составит 4 299 000 рублей. Для первых покупателей предусмотрены выгодные условия: при участии в программе трейд-ин скидка составит 200 000 руб., а по программе «Второй автомобиль в семью» - еще минус 100 тысяч рублей.

Городской кроссовер, адресованный поклонникам современных технологий, сочетает бесшумную динамику с высоким уровнем безопасности. Под капотом – электромотор на 204 л.с., позволяющий ускоряться до сотни за 7,9 секунды.

Главная гордость разработчиков модели – запатентованная батарея емкостью 75,26 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 580 км (по циклу NEDC) и отличается повышенной взрывобезопасностью.

Надежность конструкции подтверждена краш-тестами EuroNCAP и ANCAP, где автомобиль заработал максимальные пять звезд.

Уже в базовой версии кроссовер получил панорамную крышу, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и двухзонный климат-контроль с подогревом всех кресел.

В топовой комплектации EX Premium для пассажиров предусмотрен складной столик, а в центральной консоли появился вместительный холодильник с режимом заморозки. За мультимедиа отвечает 14,6-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также встроенными сервисами «Яндекса».

Выбрать электромобиль можно в семи вариантах окраски, включая двухцветное исполнение, а гарантия на новинку составит пять лет или 150 тыс. км пробега, причем на батарею и мотор она распространяется на восемь лет.