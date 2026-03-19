Geely Galaxy Star 8 Voyager
19 марта
Geely анонсировала флагманский просторный седан дешевле 2 млн рублей
Geely представила седан Galaxy Star 8 Voyager с...
6,7 секунды до 100 км/ч, 2248 светодиодов, 3 режима для релакса: самый свежий кроссовер GAC

Опубликован отчет с тест-драйва большого гибридного кроссовера GAC S7

Самые крутые китайские гибриды? Большинство автомобилистов наверняка назовут Li. Но лавры этого стартапа не дают покоя другим производителям.

Вот и GAC начал продавать в России почти пятиметровый гибрид S7, появившийся в Китае всего год назад.

Силовой агрегат GAC S7 

Это последовательный гибрид: турбомотор 1.5, выдающий чуть больше 150 сил на 92‑м бензине, лишь крутит генератор. На каждой оси – свой электродвигатель, суммарная отдача достигает 340 л. с.

НАЛОГ НА ТИШИНУ

Большая мощность гибридов и электромобилей не всегда означает огромный транспортный налог. Для последовательных гибридов он рассчитывается исходя из суммарной 30‑минутной мощности двух электромоторов, а не пиковой мощности. Для GAC S7 (два мотора, 340 л. с.) налоговая мощность составляет всего 122 л. с. А цена машины не превышает 10 млн рублей, доплаты за роскошь не будет, и транспортный налог на GAC S7, например, в Москве составит всего 3800 рублей.

Литий-железо-фосфатная тяговая батарея Magazine Battery 2.0 позволяет, как заявлено, преодолеть на зарядке «из розетки» 150 км, но в реальной жизни у меня получилось чуть больше ста верст. А суммарный заявленный запас хода – 867 км. Зарядить батарею с 30% до 80% можно всего за 18 минут – при наличии мощной станции, конечно.

GAC S7. Цена в России от 5 699 000 ₽. Ходовые огни – анимированные. Больше всего понравился взгляд, когда машина следит за всем вокруг.
Момент подключения ДВС можно регулировать, а можно включить его на подзарядку принудительно. Еще бы сделать отдельную регулировку для степени рекуперации, однако она меняется вместе с выбором режима движения.

Момент подключения, да и работы бензинового двигателя практически не заметен. Приходилось выключать музыку и климат-контроль, чтобы проследить за его пуском.
Как едет GAC S7 

Тяжелый и большой кроссовер играючи, быстрее семи секунд, набирает 100 км/ч. Но в поворотах GAC S7 вальяжен: как и любой большой гибрид – это история прежде всего про комфорт.

Зарядный разъем стандарта CCS Combo (он же Type 2) расположен по левому борту.
Правда, S7 с амплитудозависимыми амортизаторами недотягивает до уровня Li L7 с пневмоподвеской: едет чуть жестче и чуть громче. Мест только пять. Массажеры встроены и в задний диван, а правое заднее кресло – с оттоманкой.

Мотивы Li узнаются и в дизайне: те же лаконичные линии, убирающиеся дверные ручки и похожая «монобровь» дневного ходового света. Но у S7 спереди есть и 2248 светодиодов для анимации: он умеет «играть глазками»!

Двухзонный климат-контроль дополнен обогревом и вентиляцией всех сидений, обогревом руля и лобового стекла.
В медиасистему по умолчанию зашиты Яндекс- и VK-сервисы.
Интерьер доступен в трех вариантах цвета. Найти дешевые материалы отделки не получилось.
Из других перфомансов – три режима релаксации. Например, если включить «костер», то в салоне будет слышен треск горящих дров, климат-контроль прибавит жару, включится обогрев сидений.

Порадовало наличие физических кнопок настроек микроклимата, ибо корректировать вручную температуру и напор воздуха приходится часто – автоматика не всегда справляется.

Правое место на втором ряду главнее прочих: можно принять полулежачее положение. Сзади также есть боковые подушки безопасности – вкупе с центральной подушкой спереди и коленной для водителя их число достигает десяти.
Мягкие подушечки на подголовниках приятно расслабляют. Главное – не уснуть!
Поначалу вызвало недоумение и качество акустики, но через несколько минут аудиосистема прогрелась и заиграла яркими красками.

ПАДЕНИЕ ИЛИ ЗАТИШЬЕ?

Недавний российский бестселлер среди больших гибридов, бренд Li, в 2025 году пережил мощное падение продаж – до 13 тысяч машин (–44%). Лидером остался кроссовер L7 – чуть больше шести тысяч машин, это почти вдвое меньше, чем в 2024 году. Младшая модель L6, напротив, прибавила 70%. Главным виновником общего падения стал флагман L9 – продано чуть больше двух тысяч машин. Продажи футуристического минивэна Mega – на уровне статистической погрешности.

LiXiang L7
И всё это – «серые» машины, ведь официальные продажи Li только начинаются, причем они дороже. А на рынке уже появились сильные соперники, например, Exlantix и Rox.

Заявляется, что багажник вмещает 700 л, но это под потолок, а не под шторку. Кстати, шторка есть, что у китайцев случается не всегда.
В мелочах GAC S7 недотягивает до Li, зато заметно дешевле: 5,70–6,05 млн рублей. Если не хватает на Li или Exlantix, то это достойный вариант. GAC не только заставит обернуться, когда вы уходите домой, но и посмотрит в ответ. Кто так умеет?

GAC S7

  • Длина / ширина / высота / база 4900 / 1950 / 1780 / 2880 мм
  • Снаряженная / полная масса 2260 / 2635 кг
  • Объем багажника 720/2050 л
  • Максимальная скорость 185 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 6,7 с
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1498 см³; 115 кВт / 156 л. с., два электродвигателя общей мощностью 250 кВт/340 л. с.
  • Топливо / запас топлива АИ-92 / 50 л

Виноградов Александр
Фото: Ян Сегал
19.03.2026 
