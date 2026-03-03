Конкурент Lixiang: в продажу выходит новый кроссовер популярной марки

GAC объявил цены и старт продаж нового гибридного кроссовера S7 в России

Китайский автопроизводитель GAC объявил о начале российских продаж своего нового гибридного кроссовера S7. Модель, построенная на специальной платформе EV+, доступна в двух комплектациях. Базовая версия ST оценивается в 5 699 000 рублей, а топовая SX Premium – в 6 049 000 рублей (цены указаны без учета специальных предложений).

Кроссовер оснащается гибридной установкой последовательного типа. Бензиновый двигатель мощностью 156 л. с. здесь работает исключительно как генератор для зарядки батареи, питающей два электромотора (на передней и задней осях). Совокупная мощность системы достигает 340 л. с., что позволяет автомобилю разгоняться до сотни за 6,7 секунды. Но транспортный налог платится только за 122 л. с., которые моторы выдают кратковременно.

Суммарный запас хода по циклу NEDC составляет 867 км, при этом чисто электрический запас хода – 153 км. Быстрая зарядка батареи с 30 до 80% занимает всего 18 минут.

Уже в начальной версии автомобиль предлагает богатое оснащение: светодиодная оптика, 20-дюймовые диски, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с электроприводом, вентиляцией, подогревом и массажем, а также полный зимний пакет (обогрев лобового стекла, форсунок, руля и всех сидений). Мультимедиа представлена 15,6-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и встроенными сервисами «Яндекса» и VK. Безопасность обеспечивают 10 подушек безопасности и полный набор ассистентов уровня L2.

Топ-версия SX Premium добавляет доводчики дверей, шумоизоляционные стекла, отделку салона кожей Nappa, премиальную аудиосистему с 21 динамиком, проекционный дисплей на лобовое стекло и систему автоматической парковки. Автомобиль доступен в восьми цветах кузова, включая матовые варианты, и трех вариантах интерьера. Гарантия на автомобиль – 5 лет или 150 000 км, а на элементы гибридной системы – 8 лет.

