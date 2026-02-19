Популярный кроссовер GAC готов к дебюту в РФ: комплектации

GAC раскрыл подробности о комплектациях нового гибридного кроссовера S7 для РФ

Китайский автопроизводитель GAC объявил, в каких версиях его гибридный кроссовер S7 появится у российских дилеров. Машину будут предлагать в двух комплектациях – ST и более насыщенной SX Premium. Причем даже базовая версия выглядит очень щедро оснащенной.

В списке оборудования ST значатся панорамная крыша, подогреваемые руль и лобовое стекло, а также электропривод двери багажника. Салон получит двухзонный климат-контроль, передние сиденья с электрорегулировкой, памятью настроек, вентиляцией, подогревом и функцией массажа. Для пассажира позади водителя предусмотрена оттоманка с электроприводом. Из мультимедиа – беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, встроенные сервисы «Яндекса» и VK, а также звукоизолирующее стекло для передних окон.

Что добавит версия SX Premium

Топовая комплектация, как часто бывает, делает акцент на комфорте и технологиях. Оптика здесь уже с интерактивными дневными ходовыми огнями, в которые встроено 2248 диодов с восемью вариантами свечения. Двери оснастят доводчиками, а остекление станет полностью шумоизолирующим.

Отделка салона станет роскошнее: кожа Nappa на сиденьях и искусственная замша на потолке. Передние кресла получат дополнительные регулировки, а массаж появится и у пассажиров второго ряда. На лобовое стекло будет проецироваться 27-дюймовая информационная панель, а за звук в салоне будет отвечать аудиосистема с 21 динамиком, включая динамики в подголовнике водителя и выдвижной центральный канал. В список опций также войдет система автоматической парковки FAPA.

GAC S7

Напомним, технические характеристики кроссовера стали известны ранее. GAC S7 построен на модульной платформе EV+, которая создавалась для гибридов и электромобилей. Суммарная отдача его силовой гибридной установки составляет 496 лошадиных сил.

Официальная презентация модели для России запланирована на 2 марта. Этот крупный кроссовер, который сравнивают с Li Auto L7, станет первой новинкой бренда GAC на нашем рынке в 2026 году.

