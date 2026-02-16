Новый экономичный кроссовер скоро выйдет в продажу в РФ: что о нем известно

Компания GAC рассказала о технических характеристиках нового кроссовера S7

Китайский автопроизводитель GAC представил детальную информацию о своем новом гибридном кроссовере S7, выход которого на рынок запланирован на март 2026 года.

Модель использует последовательную гибридную схему: бензиновый мотор здесь не приводит колёса напрямую, а работает как генератор, снабжая энергией аккумуляторную батарею.

За основу взят современный модульный каркас EV+, созданный специально для электромобилей и гибридов. Два электромотора, установленных на осях, получают питание от литий-железо-фосфатной батареи Magazine Battery 2.0, которую производитель позиционирует как особенно безопасную в плане защиты от возгораний. Полная зарядка с 30 до 80 процентов занимает всего 18 минут. Суммарная отдача электродвигателей достигает 340 лошадиных сил, а вот 1.5-литровый ДВС-генератор развивает 156 л. с. Причем транспортный налог, что интересно, будет рассчитываться не по этой суммарной цифре, а по мощности моторов, которая составляет 122 л. с.

GAC S7

С такой силовой установкой кроссовер разгоняется до первой сотни за 6.7 секунды. Запас хода по циклу NEDC заявлен на уровне 867 километров, при этом только на электротяге машина способна проехать 153 км. Водитель может выбрать один из нескольких режимов: с приоритетом на электричестве, на бензиновом двигателе или интеллектуальный, который подстраивается под условия сам.

За комфорт отвечает подвеска с амортизаторами FSD – их жесткость меняется в зависимости от частоты колебаний, что помогает гасить ненужные вибрации.

Что касается внешности, для российского рынка подготовили широкую палитру цветов кузова. Новый GAC S7 будет доступен в черном, ультрачерном, белом, белом с черной крышей, сером, матовом сером, зеленом и матовом черном цветах. Салон же предложат в трех вариантах отделки: темной, светлой и терракотовой.

