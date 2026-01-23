GAC начинает продажи летающих машин — вот что известно!

Летательный аппарат от GAC запустят в серийное производство в 2026 году

Принадлежащий GAC бренд Govy начал сертификацию электрического летательного аппарата Govy AirCab в Китае.

Известно, что AirCab предназначен для коротких перелетов на небольшой высоте (около 2 метров) – предполагается использовать такие аппараты на туристических и экскурсионных маршрутах. Машина двухместная, а кузов, как и у более крупной модели AirJet, на 90% состоит из карбона. Особая фишка – система автономного управления уровня L4, это почти полный автопилот. На перезарядку батареи будет уходить 25 минут.

В декабре 2025-го компания начала летные испытания, а в серийное производство Govy AirCab должен пойти до конца 2026 года. Ориентировочная цена – 1,68 млн юаней, то есть около 19 млн рублей.

Представители GAC сообщают, что на данный момент получили более 2 тысяч предзаказов на AirCab, их общая сумма превысила 2,2 млрд юаней.

