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Представлен новый летающий автомобиль: он может подниматься на 2,3 метра

Компания GAC показала летающий автомобиль AirJet с дальностью полета до 200 км

Автопроизводитель GAC запустил новый бренд Govy, он будет специализироваться на производстве летающих машин в КНР.

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Первым продуктом бренда стал автомобиль под названием Govy AirJet, планируется, что он станет летающим такси. Начать сертификацию и испытания новинки компания рассчитывает в будущем году.

Уточняется, что летающий автомобиль на 90% состоит из композитных материалов и углеродного волокна. Новинка способна взлетать на высоту 2,3 метра, а максимальная скорость полета составит 250 км/ч.

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Govy AirJet оснащен силовой установкой общей мощностью 100 кВт, дальность полета равна 200 км, на его зарядку потребуется всего 30 минут. Летающий автомобиль сможет вместить от 3 до 4 пассажиров.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

Govy AirJet
Govy AirJet
Govy AirJet
Govy AirJet
Govy AirJet
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Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 11
19.12.2024 
Фото:CarNewsChina
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