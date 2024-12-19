Представлен новый летающий автомобиль: он может подниматься на 2,3 метра

Компания GAC показала летающий автомобиль AirJet с дальностью полета до 200 км

Автопроизводитель GAC запустил новый бренд Govy, он будет специализироваться на производстве летающих машин в КНР.

Первым продуктом бренда стал автомобиль под названием Govy AirJet, планируется, что он станет летающим такси. Начать сертификацию и испытания новинки компания рассчитывает в будущем году.

Уточняется, что летающий автомобиль на 90% состоит из композитных материалов и углеродного волокна. Новинка способна взлетать на высоту 2,3 метра, а максимальная скорость полета составит 250 км/ч.

Govy AirJet оснащен силовой установкой общей мощностью 100 кВт, дальность полета равна 200 км, на его зарядку потребуется всего 30 минут. Летающий автомобиль сможет вместить от 3 до 4 пассажиров.

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Источник: CarNewsChina