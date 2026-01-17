Большой кроссовер GAC — новинка 2026 года для России
GAC S9 легко можно принять за рестайлинговый GS8: та же стилистика. Но это самостоятельная модель.
Весной в Шанхае ее показали в статусе концепт-кара, а теперь готов и серийный вариант. Он чуть крупнее «восьмерки» – плюс 80 мм в длину и плюс 10 мм по колесной базе.
Снаружи кроссовер утыкан видеокамерами, над лобовым стеклом возвышается блок с лидаром. В части ассистентов водителя S9 оснащен по последнему слову техники.
Машина длинная (5060 мм), но третий ряд оказался не слишком просторным для взрослых пассажиров. А вот второй ряд просто королевский – и по простору, и по оснащению. Есть даже откидной монитор на потолке, присутствие которого не отменяет наличия панорамной крыши.
От кнопок избавили не только переднюю панель, но и руль. Оставили только пару вращающихся барабанчиков.
GAC S9 – подзаряжаемый гибрид. На электричестве он может проехать чуть больше 200 км по циклу WLTC. Спасибо за это следует сказать внушительной для гибрида батарее на 44,5 кВт·ч. С учетом полного бензобака пробег увеличивается до 1200 км. Правда, этот параметр вычислен почему-то уже по другому циклу – CLTC.
Турбомотор 1.5 выдает 160 сил. Преимущественно он работает на зарядку тягового аккумулятора, но может и напрямую приводить передние колеса. Полный привод обеспечивают два электромотора – мощностью 231 л. с. спереди и 109 л. с. сзади.
Учитывая популярность бензинового GS8, гибридная «девятка» имеет все шансы на приезд в Россию.
Цена? Скажем лишь, что близкий по основным характеристикам, но чуть более навороченный Exlantix ET стоит у нас 6,78 млн рублей.
О других новинках марки GAC, которые в 2026 году поступят в продажу в России, мы еще расскажем — заходите почаще!
