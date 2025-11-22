Крупный китайский бренд решил не отказываться от физических кнопок в автомобилях

Мамато Кацумато: ряд функций машины должны управляться физическими кнопками

Технический директор GAC International Мамато Кацумато сообщил, что в автомобилях китайской компании будут сохранены физические кнопки и клавиши.

Он отметил, что, несмотря на популярность экранов и дисплеев среди молодежи, для обеспечения безопасности определенные функции автомобиля все же должны управляться с помощью физических элементов управления.

«Мы видим, что дисплеи и экраны в автомобилях — это тренд последнего времени. Они пользуются популярностью у молодого поколения покупателей. Тем не менее мы понимаем, что о целях безопасности ряд функций машины должны управляться при помощи физических кнопок. Поэтому они останутся в наших автомобилях», — отметил он.

Кацумато уточнил, что речь идет в первую очередь о таких функциях, как включение аварийной сигнализации и управление обогревом и обдувом стекол.

«За рулем» можно читать и в MAX