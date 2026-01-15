#
15 января
15 января
1224 л. с., полный привод, 1,9 секунды до 100 км/ч: SSR — это очень круто!

Гиперкар Hyper SSR от GAC может официально появиться в России

Серийный гиперкар под неожиданно близким нам названием SSR концерн GAC представил два года назад. Он относится к еще одному суббренду концерна. Сначала он назывался Hyper, но к автосалону в Гуанчжоу машины сменили имя на Hyptec.

«Зарядили» SSR с размахом. Три электромотора совместными усилиями выдают 1224 л. с. Привод полный. Разгон до сотни – за 1,9 с.

Порулить машиной не дали, но и с пассажирского места такая динамика, мягко говоря, поражает. Если заранее не упереть затылок в подголовник, в момент старта можно и шишку заработать, потому что удержать голову при таких перегрузках нелегко.

Кузов – полностью углепластиковый, как и положено настоящему гиперкару.

Кузов Hyper SSR – полностью углепластиковый
Заявленная автономность на 75‑киловаттчасовой батарее достигает 506 км. Правда, это явно не в режиме «газ в пол».

И хотя в ином режиме SSR представить сложно, это полноценная серийная модель. В Китае она стоит от 1,3 млн юаней – это в прямом пересчете больше 14 млн рублей.

Hyper SSR – отнюдь не аскет. У него полноценная медиасистема с экраном на 14,6 дюйма. Удобные «ковши» отделаны натуральной кожей, снабжены обогревом и вентиляцией. Подъемные двери – с электроприводом.

Удобные «ковши» гиперкара SSR отделаны натуральной кожей, снабжены обогревом и вентиляцией.
Есть двухзонный климат-контроль, а в двухместном кокпите сумели разместить восемь динамиков аудиосистемы.

Китайский гиперкар – официально в России? Почему нет, ведь китайцы давно перестали стесняться выходить в любые сегменты.

О других новинках марки GAC, которые имеют все шансы официально появиться в России, мы еще расскажем — заходите почаще!

Милешкин Кирилл
15.01.2026 
