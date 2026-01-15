1224 л. с., полный привод, 1,9 секунды до 100 км/ч: SSR — это очень круто!
Серийный гиперкар под неожиданно близким нам названием SSR концерн GAC представил два года назад. Он относится к еще одному суббренду концерна. Сначала он назывался Hyper, но к автосалону в Гуанчжоу машины сменили имя на Hyptec.
«Зарядили» SSR с размахом. Три электромотора совместными усилиями выдают 1224 л. с. Привод полный. Разгон до сотни – за 1,9 с.
Порулить машиной не дали, но и с пассажирского места такая динамика, мягко говоря, поражает. Если заранее не упереть затылок в подголовник, в момент старта можно и шишку заработать, потому что удержать голову при таких перегрузках нелегко.
Кузов – полностью углепластиковый, как и положено настоящему гиперкару.
Заявленная автономность на 75‑киловаттчасовой батарее достигает 506 км. Правда, это явно не в режиме «газ в пол».
И хотя в ином режиме SSR представить сложно, это полноценная серийная модель. В Китае она стоит от 1,3 млн юаней – это в прямом пересчете больше 14 млн рублей.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Мотоцикл Ural нового поколения пошел в производство
|
Какое масло лучше заливать в двигатель зимой
|
Новый Hyundai Santa Fe V появился в России: известна цена
Hyper SSR – отнюдь не аскет. У него полноценная медиасистема с экраном на 14,6 дюйма. Удобные «ковши» отделаны натуральной кожей, снабжены обогревом и вентиляцией. Подъемные двери – с электроприводом.
Есть двухзонный климат-контроль, а в двухместном кокпите сумели разместить восемь динамиков аудиосистемы.
Китайский гиперкар – официально в России? Почему нет, ведь китайцы давно перестали стесняться выходить в любые сегменты.
О других новинках марки GAC, которые имеют все шансы официально появиться в России, мы еще расскажем — заходите почаще!
- «За рулем» можно читать и в MAX