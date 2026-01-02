Китайский Volvo и мощная зарядка: крутые новинки, сумасшедшие технологии

Самое интересное с автосалона в Гуанчжоу от брендов GAC, BYD и Volvo

GAC Pickup 01

Китайские автопроизводители активно осваивают сегмент пикапов, но GAC тут в отстающих: серийную машину обещают только в 2027 году.

Судя по всему, компания намерена компенсировать отставание размахом и эпатажем. Концепт-кар с незатейливым названием Pickup 01 – истинный исполин. Есть в нем что-то от Кибертрака, но явного отторжения, в отличие от «американца», он у меня не вызывает.

Рулевое управление реализовано по проводам, без физической связи баранки с колесами. Китайцы решили использовать преимущества такого решения сполна: руль можно перемещать под лево‑или правостороннее движение. Производителю это сулит экономию на адаптации модели под разные рынки, а владельцу – возможность троллить остановивших его полицейских.

Насколько далеко серийный вариант уйдет от прототипа, пока неизвестно.

Зарядная станция BYD

На стенде BYD – зарядная станция мощностью 1000 кВт. Для сравнения: быстрые зарядные станции сети Энергия Москвы в основном выдают 50–60 кВт. Если говорить усредненно, то мегаваттный терминал пополнит батарею за минуту почти на 100 км пробега. Это уже сопоставимо с затратами времени на заправку бензином.

Зарядная станция BYD мощностью 1000 кВт

Правда, такая зарядка – лишь одна из трех составляющих успеха. Должна быть возможность подвести к ней такую мощность. А электромобиль должен уметь принимать ее. Опять же для ориентира: самые примитивные из ныне выпускающихся электрических моделей порой переваривают не более 11 кВт.

Volvo XC70

Volvo XC70 вместе с Subaru Outback с 90‑х годов стоял у истоков класса универсалов повышенной проходимости. В 2025 году оба сменили поколения и оба предали свои корни – теперь они просто кроссоверы. Более того, XC70 разработали в Китае с прицелом на местный рынок. Это гибрид длиной 4,8 метра, с передним или полным приводом.

Сохранились узнаваемые фары и высоко стоящие задние фонари. Только они и позволяют отличить «шведа» от заурядного «китайца».

Про интерьер, к сожалению, такого не скажешь. Из необычных решений – безрамочные двери и сдвигающаяся центральная консоль, облегчающая доступ на полку нижнего яруса.

