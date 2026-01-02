Экология
Китайский Volvo и мощная зарядка: крутые новинки, сумасшедшие технологии

Самое интересное с автосалона в Гуанчжоу от брендов GAC, BYD и Volvo

GAC Pickup 01

Китайские автопроизводители активно осваивают сегмент пикапов, но GAC тут в отстающих: серийную машину обещают только в 2027 году.

Автоновинки 2026 года: самое интересное из Китая

Судя по всему, компания намерена компенсировать отставание размахом и эпатажем. Концепт-кар с незатейливым названием Pickup 01 – истинный исполин. Есть в нем что-то от Кибертрака, но явного отторжения, в отличие от «американца», он у меня не вызывает.

Рулевое управление реализовано по проводам, без физической связи баранки с колесами. Китайцы решили использовать преимущества такого решения сполна: руль можно перемещать под лево‑или правостороннее движение. Производителю это сулит экономию на адаптации модели под разные рынки, а владельцу – возможность троллить остановивших его полицейских.

Насколько далеко серийный вариант уйдет от прототипа, пока неизвестно.

Концепт GAC Pickup 01
Концепт GAC Pickup 01
Концепт GAC Pickup 01
Зарядная станция BYD

На стенде BYD – зарядная станция мощностью 1000 кВт. Для сравнения: быстрые зарядные станции сети Энергия Москвы в основном выдают 50–60 кВт. Если говорить усредненно, то мегаваттный терминал пополнит батарею за минуту почти на 100 км пробега. Это уже сопоставимо с затратами времени на заправку бензином.

Зарядная станция BYD мощностью 1000 кВт
Зарядная станция BYD мощностью 1000 кВт

Правда, такая зарядка – лишь одна из трех составляющих успеха. Должна быть возможность подвести к ней такую мощность. А электромобиль должен уметь принимать ее. Опять же для ориентира: самые примитивные из ныне выпускающихся электрических моделей порой переваривают не более 11 кВт.

Volvo XC70

Volvo XC70 вместе с Subaru Outback с 90‑х годов стоял у истоков класса универсалов повышенной проходимости. В 2025 году оба сменили поколения и оба предали свои корни – теперь они просто кроссоверы. Более того, XC70 разработали в Китае с прицелом на местный рынок. Это гибрид длиной 4,8 метра, с передним или полным приводом.

Сохранились узнаваемые фары и высоко стоящие задние фонари. Только они и позволяют отличить «шведа» от заурядного «китайца».

Про интерьер, к сожалению, такого не скажешь. Из необычных решений – безрамочные двери и сдвигающаяся центральная консоль, облегчающая доступ на полку нижнего яруса.

Volvo XC70
Volvo XC70
Volvo XC70
Милешкин Кирилл
Фото:
Милешкин Кирилл
Количество просмотров 8
02.01.2026 
Фото:
Милешкин Кирилл
