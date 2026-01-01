Автоновинки 2026 года: самое интересное из Китая

Клон Тойоты bZ3X Aion i60 и седан с автопилотом Hyptec A800 показали в Гуанчжоу

Крупнейшие автосалоны в Китае проходят в апреле, их поочередно принимают Пекин и Шанхай. Моторшоу в Гуанчжоу уступает им по размаху, зато проходит ежегодно. Его можно назвать домашним для концерна GAC, который базируется в этом 20‑миллионном мегаполисе.

Aion i60

Приподнятый Aion i60 делит платформу с уже известной моделью Aion V и – Тойотой bZ3X. Что объяснимо: владеющий маркой GAC имеет совместное предприятие с японским концерном с 2004 года. У троицы есть и общие дизайнерские решения. Aion i60 при длине 4685 мм и расстоянии между осями 2775 мм на 80 мм длиннее модели V, а колесная база у них одинаковая.

Небольшой и ладный Aion i60 можно считать высоким хэтчбеком или кроссовером. Разница между классами с каждым годом становится всё эфемернее.

Для передних сидений заявлены обогрев, вентиляция и даже массажер. Второй ряд легко примет троих пассажиров.

Создатели i60 пошли по правильному пути, который в Китае становится всё популярнее. Понимая, что без чистого электромобиля в гамме никак, но подходит он не всем, они заложили в конструкцию модели сразу две версии. У полностью электрической – один электромотор на 204 силы и заявленная автономность 650 км на 75‑киловаттном аккумуляторе.

Aion i60. Кнопок в салоне не сыскать. На отлогой консоли по последней моде сразу две площадки под смартфоны, обе с беспроводной зарядкой.

А еще есть гибридный i60. И бензиновый мотор 1.5 мощностью 100 сил, и электрический 245‑сильный уместились под капотом. Общий запас хода достигает 1240 км, в «зеленом» режиме можно проехать около 200 из них.

Aion i60

Aion, если всё пойдет по плану, официально появится в России в 2026 году. Но вряд ли горячая новинка i60 сразу войдет в нашу линейку. Скорее всего, начнут с более старого Aion V.

Hyptec A800

Сначала автомобили Hyper были в составе марки GAC. C 2024 года бренд стал самостоятельным. А в этом году его переименовали в Hyptec.

Hyptec A800 — большой седан: 5130 мм длины и база 3020 мм.

В Гуанчжоу дебютировал большой седан А800. Класс – представительский: 5130 мм длины и база 3020 мм. Обтекаемый силуэт сегодня характерен чуть ли не для всех китайских седанов, попробуй отличи один от другого. Однако тут есть свои примечательные моменты.

Hyptec A800

Во‑первых, инженеры добились очень низкого коэффициента аэродинамического сопротивления, равного 0,21. Во‑вторых, сделали это, не занижая линию крыши. Ведь главные пассажиры А800 сидят сзади, негоже им склонять головы. Примерил VIP-места на себя и я. Шикарно, просторно, удобно.

Модель разработана при активном участии технологического гиганта Huawei. Его специалисты прорабатывали и медиакомплекс, и системы активной безопасности.

Hyptec A800

Декларируется, что Hyptec A800 – первая в Китае машина, сертифицированная для езды по дорогам общего пользования с автопилотом третьего уровня. Это означает, что при некоторых сценариях водитель может убирать руки с руля, и электроника не поднимет тревогу. А расслабиться в салоне из наппы и замши, с массажером и системой активного шумоподавления можно в момент.

Hyptec A800

Электрификацией решили не увлекаться. «Восьмисотка» – последовательный гибрид. Турбомотор 1.5 мощностью 160 л. с. заряжает 35‑киловаттную батарею, на которой можно проехать без выхлопа почти 180 км. Полный бак бензина обеспечит движение без остановки на 1200 км. Позже может появиться и полностью электрический Hyptec A800.