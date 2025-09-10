Экология
GAC вышел на рынок Европы — эта модель будет и в РФ

Компания GAC показала кроссовер Aion V для рынков Европы и России

В ходе автосалона IAA Mobility в Мюнхене компания GAC представила свою первую модель для европейского рынка – Aion V.

Электрический кроссовер GAC Aion V имеет габариты 4605 х 1854 х 1660 мм, а в движение приводится электродвигателем на передней оси. По его мощности возможны варианты: 204 или 224 л.с. Батарея имеет емкость 75 кВт·ч, благодаря которой машина обладает дальностью хода на одной зарядке 750 км по циклу CLTC – или же 510 км, если считать по более точному циклу WLTP.

Европейский ценник уже известен: в Старом Свете самый доступный GAC Aion V стоит 35 990 евро, что примерно соответствует 3,5 млн рублей.

Кстати, эту модель собираются запустить в продажу и на российском авторынке – источник указывает, что для реализации в РФ GAC выделит Aion в отдельный бренд и запустит под ним две модели электрических кроссоверов – вышеописанный Aion V, а также Hyptec HT, впервые показанный в РФ еще под именем Hyper в 2024 году. Запуск бренда Aion в России, по предварительным сведениям, назначен на 2026 год.

Источник:  Китайские автомобили
