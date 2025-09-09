Полный привод и мощный мотор — новый добротный кроссовер уже продается в России

GAC объявил о старте продаж в России нового полноприводного кроссовера GAC GS4

Компания GAC объявляет о старте продаж в России нового полноприводного кроссовера GS4. На российском рынке GAC GS4 AWD будет доступен в двух комплектациях с высоким уровнем базового оснащения. Рекомендованная цена – от 2 999 000 до 3 649 000 рублей без учета дополнительных предложений.

В основе новинки – мощный двигатель 2.0T GDI, аналогичный агрегату флагманского кроссовера GAC GS8. Его мощность составляет 231 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 380 Нм уже при 1750 об/мин. Модель оборудована классической гидротрансформаторной 8-ступенчатой АКП известного производителя Aisin.

Привод на все колёса реализован через электрогидравлическую муфту Haldex шестого поколения от BorgWarner. Эта система автоматически срабатывает при первых признаках пробуксовки, оптимально перераспределяя крутящий момент между осями.

В дополнение к четырем стандартным режимам движения - Экономичный, Комфортный, Спортивный и Настраиваемый – GAC GS4 AWD предлагает еще три внедорожных – Снег, Песок и Грязь.

GAC GS4 AWD

На российском рынке GAC GS4 AWD представлен в двух комплектациях: базовой версии GB и топ-версии GL.

Оснащение кроссовера в комплектации GB (2 999 000 руб. без учета дополнительных предложений) включает легкосплавные колесные диски с шинами 235/60 R18, светодиодную оптику (передние фары + ДХО), обогрев рулевого колеса и всех сидений, вентиляцию кресла водителя и переднего пассажира, климат-контроль, мультимедийную систему с многофункциональным сенсорным экраном 10,1 дюйма, 4 динамика, беспроводную зарядку мощность 50 Вт со встроенным охлаждением.

Стандартный арсенал систем безопасности – это ABS, ESP, восемь подушек безопасности, включая надувные занавески, крепления для детских сидений стандарта ISOFIX, система автоматического переключения дальнего/ближнего света (IHBC), адаптивный круиз-контроль, активная система помощи при торможении (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов (AEB-VRU), система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW), система помощи при движении в пробках (TJA) и другое оборудование.

GAC GS4 AWD

Топовая версия GL (3 649 000 руб. без учета дополнительных предложений) отличается 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и шинами 235/55 R19, а также расширенным списком оборудования. Сюда входит панорамная крыша со шторкой и электроприводом, электронный детский замок для задних дверей, электропривод пятой двери, 6 динамиков, функция складывания наружных зеркал заднего вида. Также передние ремни безопасности топ-версии GAC GS4 AWD получили динамическую блокировку (CLT), она снижает нагрузку на грудную клетку в случае столкновения. Задние ремни безопасности дополнены функцией предупреждения о непристегнутом ремне.

Кроссовер доступен в четырех цветах кузова: белый, серебристый, темно-серый и черный и трех вариантах исполнения салона: черный, бежевый и темно-коричневый.



