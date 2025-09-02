170 л. с., живучие агрегаты, богатое оснащение — новый кроссовер от 2,8 млн рублей

«За рулем» объяснил, почему GAC GS4 считается семейным автомобилем.

В линейке GAC на российском рынке представлены три кроссовера: семиместная модель GS8, компактный городской вариант GS3 и семейный GS4. Хотя при длине кузова 4685 мм стоит называть его более официально – среднеразмерным семейным кроссовером.

Это очень популярный формат, знакомый еще по RAV4 – в нем ныне выступают чуть ли не все производители. GS4 в линейке GAC как раз заполнил нишу между компактным GS3 и семиместным GS8.

Продажи начались весной – в единственной, хотя и весьма щедрой комплектации, и только с передним приводом. Сейчас уместно освежить впечатления от машины, поскольку вскоре ожидаем появление версии с полным приводом, двухлитровым мотором и классическим автоматом.

GAC GS4

Как устроен

Техническое наполнение мало чем отличается от общепринятых канонов в данном классе кроссоверов. Оно и к лучшему, неоправданные усложнения зачастую вредят.

Построен GS4 на модульной платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture) – спереди стойки McPherson, сзади – независимая многорычажка.

Ходовая часть работает хорошо: быстрый и активный вход в повороты, заметное ввинчивание под сброс газа. Подвеска настроена почти идеально – спокойно глотает любые неровности. И на комфорте это не отражается, тряска и раскачка отсутствуют. Еще и шумоизоляция неплоха. Тормоза также на высоте – цепкие и информативные.

Головная оптика – полностью светодиодные четырехсекционные фары. Нареканий к свету не возникло.

Мотор единственный – 1.5 (170 л. с.). Естественно, турбо с непосредственным впрыском, работает по экономичному циклу Миллера. Степень сжатия для двигателя 1.5 равна 11.5 – это позволяет применять топливо АИ‑92 без особых опасений. И есть гидротолкатели в газораспределительном механизме – отпадает необходимость в регулировке клапанов.

Двигатель сочетается с семиступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Из всех типов роботизированных трансмиссий, пожалуй, самый крепкий и жизнестойкий. И передачи переключает шустро. Такая связка дает недурную динамику. Разогнаться до 100 км/ч за 9 секунд реально – проверено на тестах. Правда, если всё время так ездить, не удастся уложиться в 9,5 л топлива на 100 км – а такой показатель получился при реальных замерах.

Заявленный объем багажника – 638 л – явно посчитан «под крышу», хотя так обычно никто машину не загружает. Наши замеры «под полкой» дали 372 л – и это тоже хороший результат для среднеразмерного кроссовера. Как и ширина между колесными арками – 1050 мм.

Управляющая электроника обучена спортивному, комфортному и экономному режимам вождения, плюс есть есть режим индивидуальных настроек: можно корректировать отклик силового агрегата, усилие на руле и даже чувствительность педали газа.

Под полом – докатка.

Снаружи и внутри

GS4 выделяется гармоничными пропорциями и продуманным дизайном без явных заимствований. Особенно запоминается крупный спойлер сложной формы – он придает модели агрессивный, но сбалансированный облик.

Расстояние «от спинки до спинки» порядка 90 см, уместится даже баскетболист. У спинок регулируется наклон. Крепления детских кресел IsoFix – само собой разумеется.

Внутреннее пространство хорошо организовано, никаких неудобств не ощущается. Диапазон регулировок руля и сидений позволяет добиться оптимальной посадки при любой комплекции. Есть электрорегулировки водительского кресла.

Оригинальны салонные дверные ручки – выполнены в виде флажков.

В заднем ряду поразительный, почти минивэновский простор – для машины среднего размера неожиданный. У спинки можно настроить угол наклона. Так что GS4 действительно подходит эпитет «семейный».

Оснащение

Цифровая панель приборов и обилие электроники свойственны всем китайским моделям, и GS4 в этом смысле ничем не хуже. Сенсорный дисплей диагональю 10,1 дюйма и поддержкой Apple CarPlay позволяют водителю оставаться на связи и комфортно управлять мультимедийными функциями.

Семидюймовый экран панели приборов. Картинка внятная, все показания легко читаются. Система контроля давления в шинах, разумеется, в наличии. Корпус мультимедиа намного шире, чем сам экран. Это потому, что на боковины обособленно выведены сенсорные регулировки аудио­системы и климат-контроля.

Разъемы двух форматов: классический USB и современный Type-C – можно обходиться без переходников. Еще два USB – для задних пассажиров. Быстрая Беспроводная зарядка для мобильного телефона мощностью 50 Вт – тоже вещь полезная.

Пока GS4 поставляют к нам в единственной комплектации GB. В наличии бесключевой доступ, датчики света и дождя, камеры кругового обзора, обогрев переднего и заднего стекол, зеркал и передних сидений.

Интерьер технократичный. Много прямых углов и почти нет физических кнопок – управление многими функциями через экран мультимедийной системы. Руль удобный, хваткий, пухлый, руки не скользят.

Отдельных слов заслуживает набор активных комплексов безопасности. Восемь подушек, включая боковые подушки безопасности в спинке дивана для пассажиров второго ряда, и полноценный блок электронных ассистентов – адаптивный круиз-контроль в сочетании с системами помощи при торможении, предупреждение об угрозе фронтального столкновения и удержание в полосе.

Вместе с полным приводом появятся и иные комплектации – как минимум одна. В базовый набор или в список опций войдет всё, чего GS4 на данный момент теоретически недостает. Хотя большинству покупателей и того, что есть, вполне достаточно.

Цена и качества

GS4 в этой комплектации привлекателен ценой – от 2 799 000 рублей по состоянию на конец августа. Для машины такого размера – сдержанно, и найти другой кроссовер с идентичным наполнением по такой же цене непросто. Возможно, GS4 летом был лучшим предложением в своей ценовой группе.

Спойлер добавляет узнаваемости. Установлен как для эстетики, так и для аэродинамики – благодаря правильному распределению воздушных потоков заднее стекло в грязную погоду практически не пачкается. Пластиковая защита порогов – очень хороша.

Внедорожные качества оценивать лучше при наличии полного привода. Кое-какие задатки у GS4 есть – в частности, неплохи углы въезда и съезда. Дорожный просвет не рекордный – 190 мм, но достаточный, чтобы не особо беспокоиться насчет бордюров при парковке. А ездовые повадки всё же скорее асфальтовые. Так что в лице GS4 имеем добротный и хорошо оснащенный городской кроссовер. Несомненно, подойдет и на роль семейного. Никаких натяжек: уровень комфорта и размеры это вполне позволяют.

Реклама, ООО «ГАК МОТОР РУС», ИНН 7721345935, erid F7NfYUJCUneTSTyjjycz