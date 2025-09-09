#
Это самые качественные машины производства Китая: любимцев россиян среди них нет

Voyah стал лидером рейтинга надежности среди производимых в КНР автомобилей

Китай превратился в крупный производственный центр автомобильной индустрии как местного, так и международного масштаба, выпуская автомобили европейских, японских и американских брендов.

На основе отзывов реальных владельцев китайских автомобилей была составлена оценка от Китайской Сети качества автомобилей, согласно которой самые высокие позиции заняли модели, имеющие наименьшее количество негативных отзывов.

Лидером рейтинга стали гибриды и электромобили премиального бренда Voyah, набравшие 153 балла. Этот бренд официально представлен в России с конца 2022 года и предлагает три модели: седан Passion, кроссовер Free и минивэн Dream, причем два последних выпускаются на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

На втором месте расположились автомобили совместного предприятия Dongfeng Honda с 156 «штрафными» баллами. Модели китайского производства Volvo и электробренда GAC Hyptec заняли третье и четвертое места с 157 и 158 баллами соответственно. Замыкает пятерку лидеров премиальный бренд Wey, имеющий 160 баллов, который предлагает на российском рынке гибридные кроссоверы Wey 05 и Wey 07, а также минивэн Wey 80.

В ТОП-10 также вошли бренды GAC Trumpchi (161 балл), GAC Aion (162 балла), Jetta (163 балла), Changan Nevo (167 баллов) и YangWang (170 баллов). Бренд BYD, конкурирующий с Tesla, оказался на 26 месте с 191 «штрафным» баллом.

Популярные марки среди россиян, такие как Chery, Haval, Geely и Changan, не вошли в первую десятку. Так, Chery получила 224 «штрафных» балла и заняла 51 место, Haval, производимый в Туле, стал 42-м с 210 баллами, Geely оказалась на 27 месте с 192 баллами, а Changan занял 30-е место с 194 баллами.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
09.09.2025 
Фото:Depositphotos
