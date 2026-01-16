Новинки GAC для России в 2026 году: подробности

В 2026 году GAC представит в России четыре знаковых новинки

В 2026 году GAC планирует представить в России сразу четыре новые модели, среди которых гибридные кроссоверы и электрический спорткар. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новинки GAC для России

Ключевой новинкой станет гибридный кроссовер GAC S7 – первая модель премиальной серии на новой модульной платформе EV+. Автомобиль укомплектован 1,5-литровым турбомотором и может иметь один или два электродвигателя. В полноприводном варианте с двумя силовыми агрегатами мощность достигает 501 лошадиной силы.

Новые модели суббрендов Aion и Hyptec также выйдут на российский рынок. Это полностью электрический компактный кроссовер GAC Aion V и спорткар GAC Hyptec HT. Кроме того, появится крупный гибридный кроссовер GAC S9, который ранее показали на международном автосалоне в Гуанчжоу.

Пока в России представлены кроссоверы GS3, GS4 и GS8, седан Empow и минивэн M8 от GAC.

