#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как сэкономить на запчастях в 2026 году
16 января
Как сэкономить на запчастях в 2026 году
Эксперт дал прогнозы по росту стоимости...
У россиян начались проблемы при растаможке машин: авто «зависли» в портах
16 января
У россиян начались проблемы при растаможке машин: авто «зависли» в портах
Сотни машин россиян не смогли растаможить по...
Lada Iskra
16 января
Лада Искра получит новый мотор: подробности
Сергей Корниенко: Lada Iskra оснастят...

Новинки GAC для России в 2026 году: подробности

В 2026 году GAC представит в России четыре знаковых новинки

В 2026 году GAC планирует представить в России сразу четыре новые модели, среди которых гибридные кроссоверы и электрический спорткар. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новинки GAC для России
Новинки GAC для России

Рекомендуем
Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

Ключевой новинкой станет гибридный кроссовер GAC S7 – первая модель премиальной серии на новой модульной платформе EV+. Автомобиль укомплектован 1,5-литровым турбомотором и может иметь один или два электродвигателя. В полноприводном варианте с двумя силовыми агрегатами мощность достигает 501 лошадиной силы.

Новые модели суббрендов Aion и Hyptec также выйдут на российский рынок. Это полностью электрический компактный кроссовер GAC Aion V и спорткар GAC Hyptec HT. Кроме того, появится крупный гибридный кроссовер GAC S9, который ранее показали на международном автосалоне в Гуанчжоу.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Пока в России представлены кроссоверы GS3, GS4 и GS8, седан Empow и минивэн M8 от GAC.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  пресс-служба GAC
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 30
16.01.2026 
Фото:GAC
Поделиться:
Оцените материал:
0