Официальные продажи нового полноприводного внедорожника стартуют в РФ уже весной

GAC S7 выйдет на российский рынок 2 марта 2026 года с ценой от 6,5 млн рублей

Китайский автопроизводитель GAC подтвердил дату выхода на российский рынок. Продажи нового гибридного кроссовера S7 стартуют второго марта 2026 года, и машина сразу бросит вызов популярному в своём сегменте Li Auto L6.

GAC S7
GAC S7

По сути, это крупный пятиместник, созданный на платформе EV+. Его габариты – 4,9 метра в длину, 1,95 в ширину и 1,78 в высоту, а колёсная база составляет 2,88 метра. Багажник, кстати, очень вместительный: в обычном режиме это 720 литров, а со сложенными сиденьями пространство расширяется до 2050 литров.

Под капотом базовой версии работает турбированный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, который выдаёт 160 лошадиных сил. Но настоящий интерес представляет полноприводная гибридная система, уже представленная в Китае. Там она объединяет два электромотора, суммарная мощность которых достигает 501 л.с.

GAC S7
GAC S7
Энергией их снабжает гибридная трансмиссия DHT. На одной только электротяге кроссовер способен проехать до 180 километров по китайскому циклу CLTC. А если сложить возможности двигателя и батареи, общий запас хода в смешанном режиме и вовсе впечатляет – целых 1020 километров.

Ожидается, что в России автомобиль будет стоить от 6,5 до 6,9 миллиона рублей, хотя это предварительный расчёт без учёта возможных спецпредложений. Точные цены и список доступных комплектаций компания обещает раскрыть ближе к официальному началу продаж.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:GAC
07.02.2026 
Фото:GAC
