Свобода руля: россияне все чаще путешествуют на машине
25 марта
Свобода руля: россияне все чаще путешествуют на машине
В 2026 году 80% россиян пересядут на автомобили...
Введение нового утильсбора для автомобилей из ЕАЭС отложили
25 марта
Введение нового утильсбора для автомобилей из ЕАЭС отложили
Минпромторг не изменит утильсбор на машины из...
Интерьер Skoda Kodiaq
25 марта
Легендарная семиместная Шкода вернулась в Россию: называем цены
В России начались продажи кроссоверов Skoda...

Свобода руля: россияне все чаще путешествуют на машине

В 2026 году 80% россиян пересядут на автомобили в путешествиях

Отказ от жестких графиков и возможность везти с собой полный багажник вещей делают автотуризм главным трендом сезона, показало исследование «Яндекс Путешествий» и «Авто.ру».

Рекомендуем
11 лучших игр в дороге — сколько можно в «Города»!

Аналитики выяснили, что за последний год 69% россиян уже выбирали дорогу на машинах, а в текущем году доля автопутешественников может достичь 80%.

При этом каждый пятый опрошенный намерен ездить на машине чаще, чем раньше. Такой формат особенно полюбился семьям: 60% родителей признаются, что предпочитают личный транспорт всем остальным видам, ценя возможность не подстраиваться под расписание поездов или авиабилеты и брать много нужных вещей с собой.

Почему выбирают автомобиль

Главным стимулом для поездок на машине оказалась свобода маршрута – этот фактор назвали основным 59% респондентов. Возможность спонтанно свернуть с намеченного пути, взять с собой любимого питомца или не ограничивать себя в объеме багажа (это важно для 40% опрошенных) перевешивает даже соображения экономии. Россияне все чаще выбирают короткие выезды на 2–3 дня, которые составляют основу туристического потока, и при бронировании жилья в первую очередь ищут удобную парковку: частота использования этого фильтра за год выросла в три раза.

Какие машины выбирают

Практичность остается основным тербованием и при выборе самого транспортного средства. Для 72% потенциальных путешественников решающим фактором является надежность автомобиля, для 61% – экономичный расход топлива.

Направления путешествий

Лидерами по популярности среди направлений остаются столичные регионы и южные курорты: на Москву, Московскую область и Краснодарский край приходится почти 40% всех бронирований жилья с парковкой.

Рекомендуем
Топ-10 детских песенок в дорогу

***

Исследование основано на опросе около 2000 владельцев автомобилей из разных регионов России, а также на обезличенных данных о бронированиях жилья с фильтром «Парковка» в «Яндекс Путешествиях». Период анализа – с 1 января по 23 марта 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
25.03.2026 
Фото:freepik / freepik
