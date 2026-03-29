Понеслась: на Алтае запустили беспилотные маршрутки
29 марта
Беспилотный минивэн – или же автономный шаттл от технологической компании Navio – в ближайшее время начнет курсировать по территории курорта «Манжерок» в Горном Алтае.

На прошлой неделе тут прошла презентация шаттла – авторы проекта рассказали, что такой транспорт будет доставлять пассажиров от точки до точки по заданным маршрутам. «Манжерок» характерен сложным рельефом и меняющимися климатическими условиями, что позволит протестировать технику в разных сценариях, а также отработать взаимодействие ИИ-водителя с другими участниками движения.

Шаттл от Navio – это однообъемник на 8 мест с креплениями для горнолыжного снаряжения. Свет в салоне и климат-контроль – адаптивные. Пол абсолютно плоский, с большой площадкой посередине, реализован книлинг, то есть крен в сторону входа на остановках. Машина должна двигаться по плавным и выверенным траекториям, соблюдая ПДД, подчеркивают авторы проекта.

Предполагается, что такие шаттлы помогут решить проблемы транспортной отрасли: дефицит водителей, адаптацию интервалов движения к трафику пассажиров, гибкую маршрутизацию. Впервые компания показала автономный шаттл в ноябре 2025-го на конференции AIJ Аrtificial Intelligence Journey. Машина полностью спроектирована и собрана специалистами Navio, сообщает пресс-служба компании.

Иннокентий Кишкурно
29.03.2026 
