Navio Freight интегрирует автономные грузовики в бизнес-процессы логистики

Компания Navio представила продукт Navio Freight для грузоперевозок

Компания Navio разработала комплексный продукт Navio Freight, который позволит встроить автономные транспортные средства в устоявшиеся логистические процессы и повысить эффективность отрасли.

Данная технология позволяет автомобилю двигаться автономно, при этом водитель продолжает отвечать за множество процессов (работу с документами, заправку, осуществляет ремонтные работы в рейсе, контролирует состояние автомобиля и сохранность груза). Компоненты Navio Freight помогут автоматизировать весь цикл логистических операций и в первую очередь грузоперевозку – без участия водителя в рейсе.

С 2023 года Navio на ежедневной основе осуществляет коммерческие рейсы для пула партнеров – ключевых игроков retail и e-com, крупнейших производителей FMCG, перевозчиков и транспортных компаний.

На основе опыта, исследований, потребностей рынка и вызовов, которые сегодня стоят перед отраслью, компания Navio представляет технологии автономной логистики – цифровые сервисы на базе искусственного интеллекта и другие компоненты продукта Navio Freight:

  • Автономный грузовик и «умный» полуприцеп, оснащенный сенсорами и датчиками для повышения эффективности работы технологии и обеспечения сохранности груза;
  • Цифровая платформа для управления автономным флотом;
  • Партнерская сеть по поддержке и обслуживанию автономного флота (заправка, техобслуживание и помощь на дороге, страхование, др.).

Каждый из компонентов Navio Freight решает комплекс задач и позволяет бесшовно встроить автономные транспортные средства в устоявшиеся логистические процессы. Цифровизация логистических операций, включая полностью автоматизированную доставку грузов автономными тягачами, задаст новые стандарты в отрасли по эффективности, скорости и безопасности грузоперевозки.

Комментарий эксперта

Владимир Буевич, директор по продукту Navio Freight:

– Два года назад, когда мы запустили первые рейсы по М-11, наша цель была внедрить автономию в логистику, чтобы она приносила пользу бизнесу и людям. Как разработчик автономного транспорта мы прокладываем этот путь одними из первых. Команда Navio исследовала рынок и его потребности, и сейчас у нас сформировалось видение, как должен выглядеть комплексный продукт, чтобы встроиться в существующие логистические процессы и сделать их эффективнее. Вместе с нашими партнерами мы готовим к запуску пилотные проекты и будем делиться прогрессом и их результатами.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  Пресс-служба компании Navio
24.09.2025 
