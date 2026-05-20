Две простые проверки кондиционера в машине, которые спасут от духоты летом

Эксперт Тимашов: как проверить кондиционер в автомобиле перед наступлением жары

Кондиционер после холодов можно проверить несколькими простыми способами.

По словам заместителя гендиректора компании «Автодом» Романа Тимашова, начать стоит с визуального осмотра. Нужно проверить радиатор кондиционера – он должен быть чистым и без механических повреждений. Затем – оценить состояние приводного ремня: никаких трещин, расслоений или других дефектов на нём быть не должно.

Дальше – тест-драйв системы. Откройте капот и включите кондиционер. Обязательно прислушайтесь: характерный щелчок муфты компрессора – это норма. А вот если компрессор начинает «шуметь» или издавать посторонние звуки – это уже повод насторожиться. В идеале из дефлекторов должен сразу пойти прохладный воздух.

Бывает, что определить температуру на ощупь сложно. Тимашов советует аккуратно потрогать трубки кондиционера. Толстая должна быть холодной, а тонкая – горячей. Правда, будьте осторожны: двигатель в этот момент работает, можно обжечься.

