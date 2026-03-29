Skoda не выдержала конкуренции с «китайцами» и уходит с рынка

Skoda прекратит продажи автомобилей в Китае к середине 2026 года





Чешский автопроизводитель Skoda официально объявил о планах уйти с китайского рынка. Продажи машин под этим брендом, входящим в концерн Volkswagen, полностью прекратятся к середине 2026 года.

Ещё недавно, в 2016-2018 годах, Китай был для Skoda главным рынком с объёмами свыше трёхсот тысяч машин ежегодно. Но прошлый год показал катастрофическое падение: реализовали всего около 15 тысяч автомобилей. На деле местные конкуренты, вроде BYD и Geely, просто вытеснили европейцев, особенно на волне перехода к электромобилям.

Продажи будут сворачивать постепенно, в партнёрстве с местным дистрибьютором, чтобы выполнить все текущие обязательства. При этом компания обещает, что сервисное обслуживание уже проданных автомобилей в Китае сохранится.

Основные силы теперь бросят на другие регионы. Стратегическая перестройка сфокусирует бренд на Индии и странах Юго-Восточной Азии, где в 2025 году, в отличие от Китая, был зафиксирован рост продаж. Правда, материнскому концерну Volkswagen тоже непросто в Поднебесной – его по объёмам уже обогнали те же китайские производители.