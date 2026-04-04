В суперкаре Lamborghini нашли детали от бюджетного Ford Focus

Lamborghini Aventador починили деталями от Ford Focus за $100 вместо $1200

Владелец суперкара Lamborghini Aventador в США столкнулся с неожиданной проблемой, которая обернулась еще более неожиданным решением. Его автомобиль потребовал замены крышки топливного бака, и официальная цена новой детали от производителя перевалила за 1200 долларов. Даже подержанный вариант на вторичном рынке оценивался почти в полтысячи, что для такой, казалось бы, незначительной запчасти выглядело странно.

Крышка топливного бака Lamborghini Aventador
Механик, к счастью, решил не просто поменять узел, а разобраться в его устройстве. Вскрыв алюминиевый корпус премиальной крышки, он обнаружил внутри пластиковые компоненты с маркировкой FoMoCo  сокращением от Ford Motor Company. Это навело на мысль поискать аналоги.

Оказалось, что для европейской версии Ford Focus второго поколения существует практически идентичная внутренняя начинка. Ее стоимость? Всего 40 долларов. По сути, инженеры Lamborghini использовали готовые пластиковые детали от массового автомобиля, поместив их в собственный фирменный алюминиевый кожух. Этот ход, безусловно, добавляет детали солидности и отчасти оправдывает гигантскую разницу в цене, но на функциональность не влияет.

Сравнение крышек топливного бака Lamborghini Aventador и Ford Focus
Ремонт и итоговая экономия

Весь ремонт в итоге свелся к аккуратной замене сломанных внутренностей Ламборгини на новые компоненты от Форда. Оригинальный внешний алюминиевый корпус был сохранен, так что после сборки крышка выглядела абсолютно как новая. Общие затраты владельца, включая работу, составили лишь около 100 долларов вместо первоначально запрошенных 1200.

Эта история наглядно показывает, как иногда дорогие автомобили скрывают под своим шильдиком вполне доступные технические решения. Кстати, подобные случаи  не редкость в мировом автопроме, где производители часто делятся платформами и агрегатами.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Reddit
04.04.2026 
