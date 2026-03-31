31 марта
Электромобиль Chery QQ3 EV поступил в продажу в...
Китайцы запустили продажи машины дешевле 700 тысяч рублей

Электромобиль Chery QQ3 EV поступил в продажу в Китае по цене от 59 тысяч юаней

Компания Chery запустила продажи электрокара QQ3 EV на территории Китая.

Цены на новинку варьируются от 58 900 до 78 900 юаней в зависимости от комплектации – по нынешнему курсу это приблизительно от 690 до 925 тысяч рублей. Габариты электрохэтчбека – 4195 x 1811 x 1569 мм при колесной базе в 2700 мм. Электромотор – в вариантах мощности 79 или 122 л.с. Запас хода – 310-420 км. Быстрая зарядка восполняет запас с 30% до 80% за 16,5 минут.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Среди особенностей новинки – разработанная компанией Chery новая тяговая батарея Rhino, медиасистема SoC Snapdragon 8155 с экраном 15,6" и интеллектуальная система помощи водителю Falcon 500. Интересно, что цены на автомобиль в Поднебесной оказались даже ниже заранее анонсированных – примерно на 10 тысяч юаней в любой из версий.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
31.03.2026 
