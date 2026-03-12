Chery возродила популярную в РФ модель — цена 800 тысяч рублей

Компания Chery дала старт приема заказов на электромобиль QQ3 EV

Электромобиль Chery QQ3 EV стартует на рынке Китая – компания только что объявила цены.

У электрического пятидверного хэтча четыре комплектации в диапазоне от 68 920 до 89 985 юаней, что составляет от 788 тысяч и до миллиона рублей по курсу.

Как «За рулем» сообщал ранее, машинка длиной 4,2 метра с колесной базой 2,7 метра имеет багажник всего на 70 л и комплектуется электромотором на 79 или на 122 л.с., расположенным на задней оси. Запас хода – 310-420 км, быстрая зарядка с 30 до 80% – за 16,5 минут.

В салоне – медиасистема SoC Snapdragon 8155 с экраном 15,6", компактная цифровая приборка и беспроводная зарядка. А главная фишка – интеллектуальная система помощи водителю Falcon 500.

Chery QQ3 EV считается преемником Chery QQ, который был довольно популярен в России – в основном из-за низкой цены. То была натурально пиратская копия Daewoo Matiz (да-да, это еще тот китайский автопром), но с привнесенными «фишками» – другой руль, иная передняя панель и тахометр в комбинации приборов, коего у оригинала не было. Забавно, что даже индекс QQ3 компания еще в 2010 году обкатала именно на оригинальной «кукушке», анонсировав гибридную версию.