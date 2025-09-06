#
Посредственный «китаец» из прошлого возродился в совсем ином облике и размерах

Опубликованы подробности и фото нового Chery QQ 3

Компания Chery представила абсолютно новый автомобиль QQ 3, который станет преемником известной модели Chery QQ, также известной как «Кукушка».

Chery QQ 3
Chery QQ 3

Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Новый автомобиль заметно отличается от своего предшественника в плане дизайна, силовой установки и размеров.

Внешний вид QQ 3 выглядит интересно, хотя и не так футуристично, как прототип. Автомобиль получил необычные округлые прямоугольные фары и традиционное оформление передней части. Привлекают внимание зеркала заднего вида с оригинальной формой, а также колеса нестандартного дизайна. Задние стойки напоминают модели Smart.

Chery QQ 3
Chery QQ 3
Длина автомобиля составляет 4,2 метра, а колесная база – 2700 мм. Объем багажника равен 70 литрам. QQ 3 оснащён 122-сильным двигателем, расположенным на задней оси. Хотя информация о емкости батареи пока отсутствует, для электромобилей такого класса она обычно варьируется от 30 до 50 кВтч.

Интерьер Chery QQ 3
Интерьер Chery QQ 3

Салон нового QQ 3 будет укомплектован медиасистемой на базе SoC Snapdragon 8155 с 15,6-дюймовым экраном, компактной панелью приборов и беспроводной зарядкой для смартфонов. Также будет доступен набор систем помощи водителю, вероятно, в более дорогих комплектациях. Полноценная премьера нового автомобиля ожидается к концу года.

Источник:  Weibo
06.09.2025 
