Создатели Атома ответили на критику электрокара таксистами

Атом прислушается к таксистам: стартап обещает доработать электромобиль

Разработчик перспективного электромобиля Атом – компания «Кама» – отреагировал на критику со стороны представителей таксомоторной отрасли.

В пресс-службе проекта пояснили, что появление вопросов от потенциальных заказчиков – закономерный процесс для новой коммерческой модели.

«Для таксомоторной отрасли ключевое значение имеют надежность, прогнозируемость затрат и экономическая эффективность. Именно поэтому мы внимательно анализируем поступающую обратную связь», – заявили в компании.

Авторы проекта подчеркнули, что отзывы покупателей станут основой для дальнейшего совершенствования автомобиля, а главная задача – обеспечить соответствие продукта реальным потребностям на всех этапах эксплуатации.

