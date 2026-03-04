Создатели Атома ответили на критику электрокара таксистами
Атом прислушается к таксистам: стартап обещает доработать электромобиль
Разработчик перспективного электромобиля Атом – компания «Кама» – отреагировал на критику со стороны представителей таксомоторной отрасли.
В пресс-службе проекта пояснили, что появление вопросов от потенциальных заказчиков – закономерный процесс для новой коммерческой модели.
«Для таксомоторной отрасли ключевое значение имеют надежность, прогнозируемость затрат и экономическая эффективность. Именно поэтому мы внимательно анализируем поступающую обратную связь», – заявили в компании.
Авторы проекта подчеркнули, что отзывы покупателей станут основой для дальнейшего совершенствования автомобиля, а главная задача – обеспечить соответствие продукта реальным потребностям на всех этапах эксплуатации.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Motor
Фото:Даниил Шабашов/ТАСС
1243
04.03.2026
Фото:Даниил Шабашов/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0