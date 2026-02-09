Экология
Атом готовят к старту — новый цвет!

Электромобиль Атом показался в новом, черном цвете кузова

В Москве засняли предсерийный образец электромобиля Атом в черном цвете кузова – ранее такую машину можно было увидеть только на официальных рендерах и видео.

Раскрыты версии и цвета кузова электромобиля Атом

По фирменной терминологии такой колер называется «Нейтрон». Помимо него в гамме цветов кузова у серийных машин будут присутствовать «Атом» (изумрудно-синий, лазурный), «Фотон» (белый), «Герц» (фиолетовый), «Квант» (светло-голубой). Ранее можно было встретить упоминания о красном «Кварке» и сером «Пикселе», а для такси, судя по промо-материалам, запланирован желто-оранжевый, но среди оттенков, доступных к заказу, на сайте проекта этих вариантов сейчас нет.

Сфотографированный в столице черный экземпляр Атома перемещался на автовозе – вероятно, машину готовят к какому-то презентационному мероприятию. Напомним, старт серийного производства электромобиля Атом на заводе «Москвич» должен состояться в марте-апреле 2026 года.

Источник:  Автопоток
Что вас удерживает от покупки электромобиля?
Иннокентий Кишкурно
Фото:@Yanepridumal1911 / Клуб любителей автомобилей ТагАЗ
09.02.2026 
