Электромобили Атом — названы сроки запуска

Первые товарные электромобили Атом сойдут с конвейера «Москвича» в апреле

Официальная дата старта производства электромобилей Атом на заводе «Москвич» до сих пор не названа, но недавно представители бренда сообщили ориентировочные сроки.

В конце января на презентации Атома в Нижнекамске стало известно, что старт продаж для всех желающих будет дан, ориентировочно, в апреле. Кроме того, прозвучало заявление, что незадолго до этого по конвейеру завода «Москвич» пойдут товарные машины – источник сообщает, что это случится в «марте – апреле». Сроки достаточно сжатые, но возможно, это объясняется тем, что в случае с Атомом не будет традиционного этапа насыщения дилерской сети.

Как известно, физические лица будут приобретать автомобили Атом исключительно онлайн-покупкой, с доставкой машины к дому.

Напомним, изначально старт серийной сборки ожидался в середине 2025-го, затем был перенесен на конец года, а в декабре было объявлено, что разработчики «решили взять себе еще одну зиму», чтобы довести продукт до идеального состояния.

