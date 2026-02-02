Электромобили Атом — названы сроки запуска
Официальная дата старта производства электромобилей Атом на заводе «Москвич» до сих пор не названа, но недавно представители бренда сообщили ориентировочные сроки.
В конце января на презентации Атома в Нижнекамске стало известно, что старт продаж для всех желающих будет дан, ориентировочно, в апреле. Кроме того, прозвучало заявление, что незадолго до этого по конвейеру завода «Москвич» пойдут товарные машины – источник сообщает, что это случится в «марте – апреле». Сроки достаточно сжатые, но возможно, это объясняется тем, что в случае с Атомом не будет традиционного этапа насыщения дилерской сети.
Как известно, физические лица будут приобретать автомобили Атом исключительно онлайн-покупкой, с доставкой машины к дому.
Напомним, изначально старт серийной сборки ожидался в середине 2025-го, затем был перенесен на конец года, а в декабре было объявлено, что разработчики «решили взять себе еще одну зиму», чтобы довести продукт до идеального состояния.
