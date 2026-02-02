Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Электромобили Атом — названы сроки запуска

Первые товарные электромобили Атом сойдут с конвейера «Москвича» в апреле

Официальная дата старта производства электромобилей Атом на заводе «Москвич» до сих пор не названа, но недавно представители бренда сообщили ориентировочные сроки.

Рекомендуем
Атом — где и как его обслуживать? Будет дорого?

В конце января на презентации Атома в Нижнекамске стало известно, что старт продаж для всех желающих будет дан, ориентировочно, в апреле. Кроме того, прозвучало заявление, что незадолго до этого по конвейеру завода «Москвич» пойдут товарные машины – источник сообщает, что это случится в «марте – апреле». Сроки достаточно сжатые, но возможно, это объясняется тем, что в случае с Атомом не будет традиционного этапа насыщения дилерской сети.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Как известно, физические лица будут приобретать автомобили Атом исключительно онлайн-покупкой, с доставкой машины к дому.

Напомним, изначально старт серийной сборки ожидался в середине 2025-го, затем был перенесен на конец года, а в декабре было объявлено, что разработчики «решили взять себе еще одну зиму», чтобы довести продукт до идеального состояния.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Бизнес-Онлайн
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4100
02.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0