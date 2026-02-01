Атом — где и как его обслуживать? Будет дорого?

Разработчики Атома раскрыли нюансы техобслуживания и условия гарантии

Рассказывая о близящемся старте продаж Атома, коммерческий директор АО «Кама» Александр Костылев напомнил, что электромобили не требуют столь объемного техобслуживания, как машины с ДВС.

«Не надо ремонтировать коробку, не надо двигатель обслуживать. Единственное, что мы делаем, это раз в 20 тысяч километров меняем фильтр в салоне, раз в 40 тысяч километров мы меняем масло в редукторе. Собственно говоря, это уменьшает и время работы, и стоимость работы», – рассказал Костылев, добавив, что большинство компонентов Атома российские, а потому недорогие.

Производить сервисные операции будут партнеры компании в крупных городах, количество таких партнеров будет расти по мере необходимости, отметил Александр Костылев.

Также он сообщил, что на гарантия на Атом будет «огромной» и «наверное, беспрецедентной» – 8 лет или 200 тысяч километров. Старт продаж автомобилей намечен на апрель, а на данный момент собрано 50 тестовых машин, отметил Костылев. Дата запуска серийного производства на заводе «Москвич» до сих пор не названа.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках