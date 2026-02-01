Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Атом — где и как его обслуживать? Будет дорого?

Разработчики Атома раскрыли нюансы техобслуживания и условия гарантии

Рассказывая о близящемся старте продаж Атома, коммерческий директор АО «Кама» Александр Костылев напомнил, что электромобили не требуют столь объемного техобслуживания, как машины с ДВС.

Рекомендуем
Когда Атом поступит в продажу? Ответ производителя!
«Не надо ремонтировать коробку, не надо двигатель обслуживать. Единственное, что мы делаем, это раз в 20 тысяч километров меняем фильтр в салоне, раз в 40 тысяч километров мы меняем масло в редукторе. Собственно говоря, это уменьшает и время работы, и стоимость работы», – рассказал Костылев, добавив, что большинство компонентов Атома российские, а потому недорогие.

Производить сервисные операции будут партнеры компании в крупных городах, количество таких партнеров будет расти по мере необходимости, отметил Александр Костылев.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Также он сообщил, что на гарантия на Атом будет «огромной» и «наверное, беспрецедентной» – 8 лет или 200 тысяч километров. Старт продаж автомобилей намечен на апрель, а на данный момент собрано 50 тестовых машин, отметил Костылев. Дата запуска серийного производства на заводе «Москвич» до сих пор не названа.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 710
01.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0