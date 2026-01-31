Когда Атом поступит в продажу? Ответ производителя!

Александр Костылев: Электромобиль Атом поступит в продажу в апреле

Продажи перспективного российского электромобиля Атом запланированы на апрель, сообщил коммерческий директор АО «Кама» Александр Костылев.

«Мы планируем открыть старт продаж, наверное, в апреле, официально», – цитирует ТАСС Костылева.

Он также отметил, что физические лица смогут приобрести автомобиль исключительно онлайн-покупкой, с доставкой автомобиля к дому. Но тест-драйвы и сервисное обслуживание будут доступны у партнеров компании в крупных городах, число которых в перспективе станет увеличиваться по мере необходимости. Александр Костылев уточнил, что первые машины отправятся клиентам, оформившим предзаказ в 2023 году.

Также первые в списке поставок – партнеры по каршерингу, сервисы такси и автопарки региональных властей, где Атомы будут проходить тестовую эксплуатацию.

Как сообщил Костылев, цена машины для закрытой группы предзаказа составляла 3,9 млн рублей. А при покупке в кредит или лизинг будет действовать госсубсидия в размере 925 тысяч рублей – это снизит прайс до 2,975 млн рублей...

