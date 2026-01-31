Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Subaru Forester IV
31 января
Атмосферник 150 л.с. и 4x4 — этот надежный японский кроссовер можно купить в РФ от 1,8 млн рублей
Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах...
Когда Атом поступит в продажу? Ответ производителя!
31 января
Когда Атом поступит в продажу? Ответ производителя!
Александр Костылев: Электромобиль Атом поступит...
Интерьер Lada Vesta Sportline
31 января
АВТОВАЗ отменил скидки на спортверсию Весты: сколько она теперь стоит?
АВТОВАЗ не продлил скидку на Lada Vesta...

Когда Атом поступит в продажу? Ответ производителя!

Александр Костылев: Электромобиль Атом поступит в продажу в апреле

Продажи перспективного российского электромобиля Атом запланированы на апрель, сообщил коммерческий директор АО «Кама» Александр Костылев.

Рекомендуем
Атом: названы главные преимущества и недостатки
«Мы планируем открыть старт продаж, наверное, в апреле, официально», – цитирует ТАСС Костылева.

Он также отметил, что физические лица смогут приобрести автомобиль исключительно онлайн-покупкой, с доставкой автомобиля к дому. Но тест-драйвы и сервисное обслуживание будут доступны у партнеров компании в крупных городах, число которых в перспективе станет увеличиваться по мере необходимости. Александр Костылев уточнил, что первые машины отправятся клиентам, оформившим предзаказ в 2023 году.

Также первые в списке поставок – партнеры по каршерингу, сервисы такси и автопарки региональных властей, где Атомы будут проходить тестовую эксплуатацию.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Как сообщил Костылев, цена машины для закрытой группы предзаказа составляла 3,9 млн рублей. А при покупке в кредит или лизинг будет действовать госсубсидия в размере 925 тысяч рублей – это снизит прайс до 2,975 млн рублей...

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
31.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0