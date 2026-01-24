Атом: названы главные преимущества и недостатки

Названы плюсы и минусы электромобиля Атом по сравнению с главными конкурентами

«Автостат» опросил экспертов на тему рыночных перспектив российского электромобиля Атом.

Среди высказавшихся – шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина и основатель сервиса безопасных покупок за рубежом Terminal A Юрий Тен. Мнения экспертов сводятся к следующему: Атом весьма интересный автомобиль, но продвижение на рынке будет сложным. Технологичности и оригинальности противопоставлены узость ниши электромобилей в РФ и дороговизна по сравнению с конкурентами на российском рынке.

Среди оных экспертами называются Москвич 3е, Evolute i-Joy, Амберавто А5 и UMO U5 (клон GAC Aion Y Plus от Яндекса).

По предварительным оценкам, годовой объем продаж Атома видится экспертами на уровне от 2-3 тысяч до 5-6 тысяч реализованных экземпляров. Основной объем продаж (60-70%) придется на корпоративные автопарки, такси и каршеринг, считают опрошенные специалисты. Напомним, производство на заводе «Москвич» пока не запущено, но продажи намечены на весну 2026 года. Прогнозируемая цена с учетом господдержки – 2,7-3,2 млн рублей и около 4 млн без нее.

